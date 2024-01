Canadá aplazó la extensión de la eutanasia a los enfermos mentales

Canadá aplazó la ampliación de su ley de eutanasia para que los pacientes con enfermedades mentales puedan solicitarla porque, según argumentaron, los médicos aún no recibieron la formación adecuada, se informó hoy oficialmente.

El ministro de Salud, Mark Holland, se hizo eco de las conclusiones de un informe de una comisión parlamentaria y declaró esta semana que "el sistema, (todavía) no está listo y se necesita más tiempo" para aplicarlo.

La muerte asistida por un médico de pacientes terminales fue aprobada en Canadá en 2016, legislación que contemplaba que en marzo de 2023 los pacientes con enfermedades mentales pudieran pedir la eutanasia, pero el Gobierno retrasó su puesta en marcha un año para asegurarse las salvaguardias adecuadas.

Holland añadió hoy que en los próximos días se presentarán normas que postergarán una vez más la puesta en marcha, pero no quiso precisar por cuánto tiempo.

"El sufrimiento mental y el sufrimiento físico tienen equivalencia. La cuestión es el grado de disposición" del paciente, dijo, y añadió que "lo importante es hacerlo bien y tomarse el tiempo necesario para ello".

Además, precisó que las 13 provincias y territorios canadienses le dijeron que "no están preparados".

El Comité Mixto Especial sobre Asistencia Médica a Morir señaló el lunes en un informe que muchos profesionales siguen preocupados por cuestiones como distinguir las peticiones de eutanasia de las de suicidio y "proteger a los más vulnerables de nuestra sociedad".

Luego señaló que poco más de 100 de los 5.000 psiquiatras canadienses, aproximadamente el 2%, han recibido la formación necesaria.

Según cifras oficiales, casi 45.000 canadienses recibieron una muerte asistida desde 2016. Solo un puñado de países y jurisdicciones, principalmente en Europa, permiten el suicidio asistido por médicos. (Télam)