Carmen Mola: "Queremos que toda novela sea muy entretenida"

(Por Romina Calderaro) Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero, "Los Mola", defienden un tipo de novela "entretenida" pero con cierta profundidad: "Nosotros no podemos cambiar el mundo, pero podemos señalar cuestiones"

– Télam: En el prólogo de sus cuentos completos, el escritor argentino Guillermo Saccomanno plantea que lo que él escribe son ficciones, pero sus ficciones aspiran a una verdad. ¿Ustedes a qué aspiran con sus ficciones?

-Jorge Díaz: Nuestra primera lectura es siempre el entretenimiento. Queremos que toda novela sea muy entretenida y que cuando alguien la lea no solo lea nuestra novela, sino que esté dispuesto a leer otras. Dicho esto, las novelas van teniendo una serie de capas. Desde "La Bestia", "Las Madres" y "El Infierno" jugamos bastante con la denuncia de la desigualdad social. De la diferencia social de acuerdo con dónde nazcas. No es lo mismo nacer en Buenos Aires, que es una ciudad cosmopolita, que a lo mejor en Santiago del Estero. No es lo mismo nacer en una familia de clase alta que en una familia de clase baja. Esas son las cosas que queremos reflejar. Siempre queremos tener personajes femeninos muy fuertes, muy protagonistas de su vida, que no sean apéndices de los hombres. Leonor tiene su propio crecimiento.

-Télam: Se puede hacer un libro de entretenimiento que sea profundo…

-Jorge Díaz: A ver, dentro del poco poder que tiene un escritor de entretenimiento y de ficción. Nosotros no podemos cambiar el mundo, pero podemos señalar cuestiones.

-Télam: ¿Puedo disentir? Hay libros que abren mundos y cambian las vidas de las personas. No sé si cambian el mundo, pero cambian las subjetividades…

-Antonio Mercero: Creemos en el poder de la ficción y en cómo influye a escala mínima, pero, nos gusta hacer la reivindicación de la literatura como entretenimiento porque creo que se ha perdido mucho ese norte. Cuando uno mira el cine, nadie duda de que Alfred Hitchcock es un maestro y hacía películas de entretenimiento. La intención de llegar a la mayor cantidad de gente posible no debe ser separada de la calidad, de los temas que abordas. Creo que el cine sí tiene ese aprendizaje.

-Antonio Mercero: Pero hoy en día coges a Dashiell Hammett y es un clásico y nadie los desprecia. En España, en la literatura ha dejado atrás la época en la que la literatura era para entendidos.

-Jorge Díaz: A veces te hacen críticas que dicen: "Carmen Mola es literatura de entretenimiento, pero no como…" y hacen comparaciones. A ver, es que si no existe la Carmen Mola no habría librerías. ¡Déjennos en paz!

-Antonio Mercero: Yo creo que la mayoría de los lectores quieren entretenerse con una novela y eso que dices tú que siente que un libro le está cambiando la vida está muy bien que exista, pero eso es una cosa que está en el lector, el escritor no está escribiendo para cambiarle la vida a un lector. Pero puede ser que el lector, como hace su en determinado momento lea una frase o una trama que le sacuda. Eso forma parte de la magia de la literatura.

-Télam: A pesar de la historia de la colonización, en general españoles y argentinos nos tenemos un cariño mutuo.

-Antonio Mercero: Estuvo feo eso…(ríen los tres).

-Jorge Díaz: Cariño que va a durar hasta que nos enfrentemos nuevamente en un Mundial (en 1966 Argentina le ganó dos a uno a España). (Télam)