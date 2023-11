Cartelazo de la comunidad educativa de Santiago del Estero en defensa de la universidad pública

Estudiantes, investigadores, docentes y no docentes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) llevaron a cabo hoy, en la sede de esta casa de altos estudios, en la capital provincial, un "cartelazo" en defensa de la educación gratuita, con el lema "Ni voucher, ni arancelamiento", en donde resaltaron la importancia salir a las calles para que "no se pierdan los derechos conquistados".

Organizado por la Universidad por la Democracia, la convocatoria fue en la sede central de la UNSE para luego movilizarse hasta el anexo de la Facultad de Humanidades, en donde se desarrolló un pequeño acto.

Pablo Cejas, secretario general de Asociación del Personal No docente de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (Apunse), dijo que "todos tenemos la obligación de defender la educación pública hoy y siempre" especialmente cuando se ve amenazada.

A la vez, remarcó que "este domingo tenemos un rol fundamental, como trabajadores, estudiantes y como ciudadanos de bien", ya que "tenemos la oportunidad de elegir entre dos modelos de país totalmente antagónicos".

"Un modelo de país que propicia el desarrollo, que garantiza la educación pública y gratuita, que cuida a los trabajadores, sabemos en el contexto económico en el que estamos y no podemos desconocer la situación, pero lo peor que podemos hacer es que este domingo no vayamos con esperanza a votar, porque desde el otro lado está el odio, está el desterrar todo derecho conquistado", añadió.

Por su parte, la actual ministra de Salud de la provincia, Natividad Nassif, también tomó la palabra, quien dijo que participaba del cartelazo como integrante de la Asociación de ex rectores y rectoras de las universidades públicas del país.

En ese sentido agradeció a todos los presentes por esta iniciativa y leyó la declaración que hicieron como asociación de ex rectores, al remarcar la importancia de "la universidad pública, democrática, gratuita, de calidad e igualitaria".

Además manifestó que "las políticas públicas son estratégicas para el desarrollo nacional y fundamentales para garantizar el bien común y lograr la igualdad social".

Por este motivo, dijo, no dudó en enfatizar que "la educación es una causa nacional y es por eso fundamental garantizar su financiamiento público".

Y pidió "asegurar su capacidad de transformadora de la economía del siglo XXI, su condición de ser un medio de igualación social, su vocación crítica y autocrítica y la rendición de cuentas permanente frente al conjunto a los argentinos".

Para finalizar, Nassif dijo que que "nuestra universidad pública es uno de los grandes logros de la sociedad argentina, construida en democracia y resistente en las dictaduras, la defendemos para que siempre esté al servicio del pueblo argentino".

A su turno, Luis Garay, director del Instituto Espacio de la Memoria de Santiago del Estero, manifestó que es fundamental defender la educación pública, ya que por estos tiempos se define entre "democracia versus fascismo".

"Milei, Villarruel y Macri son una vieja expresión de la dictadura militar de nuestro país", dijo y por eso enfatizó que "nuestro compromiso debe ser con la democracia, defender la universidad, la educación y la salud gratuita".

Y por lo tanto sostuvo que es fundamental y "decisivo este domingo", en donde pidió elegir por "los derechos que supimos conquistar". (Télam)