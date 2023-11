Casi cinco millones de mujeres fueron víctimas de algún tipo de violencia en pareja en Europa

Alrededor de cinco millones de mujeres europeas de entre 16 y 74 años fueron víctimas de algún tipo de violencia (psicológica, física, sexual) en pareja, según la encuesta Europea de Violencia de Género 2022 (EEVG) realizada dentro del marco del Sistema Estadístico Europeo (SEE).

El informe sostiene que un total de 4.806.054 mujeres (28,7%) habría sufrido algún tipo de violencia en pareja y, además, señala que se estima una mayor prevalencia de la violencia psicológica (27,8%) frente a la violencia física -incluyendo amenazas- (12,7%) o la violencia sexual (6,7%).

En ese sentido, consigna la agencia DPA, sostiene que el daño y/o riesgo para la integridad psíquica y emocional de la víctima sigue siendo la forma de violencia contra las mujeres más prevalente.

Por otro lado, agrega que la violencia que se ejerce contra las mujeres en pareja o expareja no se produce de manera repentina, sino que es el "resultado de un proceso de maltrato psicológico y psíquico más prolongado, que va aumentando en intensidad y frecuencia".

También remarca que siempre que existe violencia física, se ejerce junto a la violencia psicológica.

"Las causas son diversas y no se pueden extraer conclusiones unicausales. Hay aspectos estructurales, así como individuales que pueden arrojar algunas conjeturas consensuadas en la literatura científica y en numerosos estudios", repasa la encuesta.

Por edades, el informe resume que habrían sufrido algún tipo de violencia en pareja el 38,4% (909.941) de las mujeres entre 18 y 29 años y el 19,0% (468.062) entre 65 y 74 años.

Además, indica que la autopercepción de la violencia en edades por encima de los 65 podría estar relacionada con un desconocimiento de las expresiones de violencia de género en su cotidianidad, con la cronificación de la violencia enfrentada -algunas, por ejemplo, se convierten en las propias cuidadoras de los agresores-, con un aislamiento social y falta de apoyo familiar o con una desconexión en relación a recursos de acompañamiento aún deficientemente adaptados a sus necesidades.

En tanto, el informe muestra que el 20,2% (3.614.235) de las mujeres entre 16 y 74 años residentes en España han sido víctimas alguna vez desde los 15 años de algún tipo de violencia fuera de la pareja (física – incluyendo amenazas – y/o sexual) mientras que los resultados señalan que la violencia que sufren las mujeres fuera de la pareja se ejerce de manera abrumadora por hombres.

"Estos datos demuestran que las instituciones públicas y los sistemas de recuperación integral para las víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres deben de redoblar de manera inmediata todos sus esfuerzos para que todas las mujeres puedan acceder a su derecho a la reparación integral", concluye la encuesta. (Télam)