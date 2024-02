Casi medio país bajo alerta roja por otra jornada de altas temperaturas

Casi todo el país vivió hoy otra jornada de calor extremo, con temperaturas que superaron los 37 grados en varias localidades, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta roja para diez provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

"Continuarán los alertas por temperaturas extremas unos días más en varias regiones", indicó esta tarde el SMN en su cuenta de la red social X.

El alerta roja abraca a Mendoza, San Juan y La Rioja, sureste y parte del centro de la provincia de Buenos Aires, CABA y zonas del conurbano bonaerense como Avellaneda, Berazategui, Lanús, Quilmes, Ezeiza, La Matanza, Merlo, Moreno, Pilar y Tres de Febrero.

También se encuentran en nivel rojo casi todo el territorio de La Pampa, San Luis y Catamarca, norte y este de Neuquén, oeste de Córdoba y norte de Río Negro.

El alerta roja indica que las temperaturas en esa zona son "muy peligrosas y pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables", por lo que se recomienda aumentar el consumo de agua y no exponerse al sol en exceso ni en horas centrales (entre las 10 y las 16).

Bajo alerta naranja, se encuentran el resto de la provincia de Buenos Aires, el sur de Río Negro, este de Neuquén, centro, sur, este de Córdoba, sur de Santa Fe, oeste de Entre Ríos, Tucumán, este de Jujuy, noreste de Catamarca, y sur de San Luis.

Las temperaturas bajo nivel naranja "pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo".

En el nivel amarillo se ubican Santiago del Estero, Corrientes, Formosa, Chaco, casi la totalidad de Salta, Misiones y Santa Fe, este de San Luis, este de Entre Ríos, y norte y este de Córdoba.

El nivel amarillo implica que las temperaturas tendrán un efecto leve a moderado en la salud pero pueden ser pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Según el ranking de las 18 que actualiza el organismo cada hora, la ciudad más calurosa del país fue Rivadavia con 41.8 grados, seguida por La Rioja con 40.8; Santiago del Estero con 40.6; San Juan con 40.2; y Las Lomitas (Formosa) con 40.

La lista continuó con Chamical (La Rioja) con 39.4 grados; Santa Rosa (La Pampa) con 38.7, Mendoza con 38.3; Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco) con 38.2; Termas de Río Hondo, Bolívar, San Rafael (Mendoza) con 38; 9 de Julio (Buenos Aires) 37.9; y San Luis y San Martín (Mendoza) 37.8; Trenque Lauquen (Buenos Aires) con 37.7 y San Fernando del Valle de Catamarca con 37,6.

En CABA, la temperatura llegó a los 37.7 grados a las 14, y el organismo pronosticó una máxima de 36 y una mínima de 27 para mañana; para el sábado 37 y 26 y para el domingo 32 y 22.

Por las altas temperaturas que Mendoza soporta hace varios días, el Ministerio de Energía y Ambiente de la provincia pidió hoy a la población precaución y estar alertas por posibles incendios forestales, crecidas de cauces y deshielo.

"Venimos comunicando a la ciudadanía y vamos a seguir haciéndolo porque la provincia está viviendo una situación de alerta climatológica y necesitamos que la población tenga máxima precaución", dijo este mediodía -en conferencia de prensa- la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.

En tanto, hoy 42.015 usuarios de Edesur y 16.895 de Edenor sufrieron cortes de energía eléctrica en sus hogares en la región del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) debido a la alta demanda generada por las temperaturas extremas, según las cifras sobre el estado del servicio eléctrico informadas en la página oficial del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) a las 15.05.

En este contexto, el sistema eléctrico nacional registró hoy un nuevo récord de demanda de energía eléctrica al alcanzar a las 14.40, los 29.601 Mw de acuerdo a los registros de la Compañía de Administración del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).

El nuevo pico de demanda supera el anterior máximo histórico para un día hábil registrado el 13 de marzo del año pasado, cuando el sistema tuvo un requerimiento de 29.105 Mw de potencia.

Frente a estas temperaturas extremas que se registran en casi todo el país, el Ministerio de Salud recomienda aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada, no exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas), prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores, evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.

Además, evitar comidas muy abundantes, ingerir verduras y frutas, reducir la actividad física, usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros, permanecer en espacios ventilados o acondicionados y recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y sólo los métodos clásicos pueden prevenirlo y contrarrestarlo. (Télam)