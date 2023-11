Cassataro, líder del equipo de la vacuna argentina contra Covid-19, ganó el premio L'Oreal-Unesco

La doctora en inmunología Juliana Cassataro, líder del equipo que desarrolló la vacuna nacional contra la Covid 19 y la doctora en Ciencias Químicas Mónica Cristina García, ambas investigadoras del Conicet, son las ganadoras de la 17ª edición del Premio Nacional L'Oreal-Unesco "Por las Mujeres en la Ciencia" en las categorías Premio y Beca respectivamente, reconocimiento que recibieron hoy durante un acto realizado en el Centro Cultural de la Ciencia.

"Es un honor recibir este premio porque siempre he admirado a otras científicas galardonadas. Además, es un premio evaluado por pares, lo que implica un reconocimiento al trabajo y la trayectoria no sólo hacia mí, sino a todo mi grupo de investigación", señaló a Télam Cassataro.

Cassataro dirigió el grupo de investigación que desarrolló la primera vacuna íntegramente argentina como refuerzo contra la Covid-19, "ARVAC Cecilia Grierson", para mayores de 18 años, que el mes pasado fue aprobada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

"Este año cumplimos con uno de los objetivos que era desarrollar y probar la vacuna, demostramos que era segura eficaz y se aprobó. Ahora apuntamos a que la vacuna se use, permita sustituir importaciones.", indicó la científica, quien dirige el grupo de investigación sobre inmunología, enfermedades infecciosas y desarrollo de vacunas el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad de San Martín (IIBIO-Conicet-EByN-Unsam).

Y añadió: "Este proyecto demuestra que la ciencia argentina con inversión es capaz de brindarle soluciones efectivas a la gente. En lo persona fue muy satisfactorio sentir que después de tantos años de formación pudimos contribuir en algo tan importante como el desarrollo de una vacuna".

Por su parte, Mónica Cristina García, quien investiga un tratamiento para el cáncer utilizando biotecnología, también señaló que "es un gran honor recibir esta distinción; los premios son un mimo al alma y un reconocimiento a que vamos por buen camino".

"Como mujer científica, más aún en el campo de las STEM (acrónimo de los términos en inglés Science, Technology, Engineering and Mathematics) nos encontramos con muchas dificultades para nuestro desarrollo profesional y eso hace que luchemos incansablemente por romper barreras y dejar nuestra huella en las ciencias", sostuvo.

La investigadora también destacó que "ojalá el premio sirva de ejemplo para que más niñas, adolescentes y jóvenes se animen a emprender este maravilloso camino de las ciencias".

García busca desarrollar alternativas terapéuticas prometedoras a través de nanomedicinas que permitan localizar el efecto terapéutico en el sitio de acción-tumor.

Actualmente, se encuentra trabajando como investigadora adjunta en la Unidad de Investigación y Desarrollo en Tecnología Farmacéutica de la Universidad Nacional de Córdoba.

El Premio Nacional L'Oreal-Unesco "Por las Mujeres en la Ciencia" se realiza en Argentina desde hace 17 años en colaboración con Conicet (Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnica), reconociendo hasta el momento a 60 mujeres científicas – sin incluir a las ganadoras de la edición actual- que representan a provincias de todo el país, destacaron desde la organización.

Los proyectos que participaron de esta decimoséptima edición estuvieron enmarcados en las ciencias de la vida, específicamente en una o varias esferas de alguna de las siguientes áreas y disciplinas: ciencias médicas; biológicas; bioquímicas y biología molecular; ciencias veterinarias; biotecnología y fisiología.

También recibieron menciones especiales la doctora en Biología Ana María Laxalt, por su proyecto "Fosfolipasa C en Estrés: Control de Enfermedades en Tomates mediante Edición Genética y Uso de Arabidopsis como Modelo Experimental", trabajo que realiza desde el Instituto de Investigaciones Biológicas, una entidad conjunta del Conicet y la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Otra de las menciones especiales fue para la doctora en Bioquímica Gabriela Alejandra Salvador por su investigación "Mediadores lipídicos de pro-resolución: relevancia en procesos de injuria neuronal disparadores de neuroinflamación", del Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Bahía Blanca.

La otra mención fue para la doctora en Ciencias Biológicas y Microbióloga María Julia Lamberti, por su proyecto "Desarrollo de vacuna a células dendríticas estimuladas con lisados tumorales inmunogénicos generados por Terapia Fotodinámica para el tratamiento del melanoma", que desarrolla en el departamento de Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba.

Además, recibió una mención la doctora en Ciencias Biológicas Melisa Olave, por su trabajo "Bases científicas necesarias y urgentes para definir estrategias eficientes de conservación de la biodiversidad ante la sexta extinción masiva", investigación que realiza en el Instituto Argentino de Investigación de Zonas Áridas de Mendoza.

El objetivo del premio es reconocer y visibilizar la labor de las mujeres en el ámbito científico, tanto a como nacional como mundial con el Premio Internacional L'Oréal-Unesco "Por las Mujeres en la Ciencia", reconocimiento que se entrega hace 25 años.

A nivel internacional, se ha distinguido a más de 4.100 profesionales, y desde 1998, la Fundación L'Oréal y la Unesco han trabajado para empoderar y promover a científicas a través del programa "Por las Mujeres en la Ciencia", espacio históricamente masculinizado.

De las 127 galardonadas internacionales, siete han recibido premios Nobel: Christiane Nüsslein-Volhard , Ada Yonath, Elizabeth H. Blackburn, Emmanuelle Charpentier, Jennifer A. Doudna, Katalin Karikó y Anne L'Huillier,

A lo largo de estos 25 años, diez científicas argentinas fueron reconocidas en el Premio Internacional, siendo el país de Latinoamérica con mayor cantidad de premiadas de la región: siete en la categoría Laureadas y tres en la categoría Rising Talent.

Ellas fueron Mariana Weissman (2003), Belén Elgoyhen (2009), Cecilia Bouzat (2014), Andrea Gamarnik (2016), Julia Etulain (2017), Amy Austin (2018), Karen Hallberg (2019), Maria Molina (2019),Alicia Dickenstein (2021) y Florencia Cayrol (2022). (Télam)