Cayó una avioneta en Cutral Co y murieron los dos tripulantes

(Agrega información sobre los fallecidos)

Dos hombres fallecieron esta mañana en instalaciones del aeródromo de Cutral Co, en Neuquén, cuando la avioneta que ocupaban carreteaba, levantó poca altura, cayó y luego se incendió por motivos que se desconocen hasta el momento, según informaron fuentes oficiales.

En diálogo con Télam, el jefe de Bomberos de Cutral Co, Darío Campos, dijo que recibieron "una llamada de vecinos del aeródromo municipal a las 7.25 de la mañana", quienes habían visto el impacto y las llamas.

"Nos encontramos con restos del avión encendidos y dos cuerpos que estaban en el interior", precisó Campos y agregó que "se procedió a la extinción".

Desde el Aeroclub confirmaron que las víctimas fatales son los dos únicos tripulantes de la avioneta: el presidente de la institución, Ceferino Sepúlveda; y un reconocido comerciante de Cutral Co, Alejandro Romera, que también era integrante de la asociación.

La avioneta pertenece al Aeroclub de Cutral Co, es una aeronave de pequeño porte con motor a hélice, adquirida por esa asociación, que arrastraba a un planeador.

En las redes trascendió que la causa podía haber sido una falla "en las turbinas", algo que se desestimó inmediatamente por la presencia de la hélice.

Una vez que se retiraron los bomberos, se hizo cargo personal del aeródromo y esperaban la llegada de Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) de Neuquén.

(Télam)