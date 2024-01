¿Centro cultural o residencia privada? Disputa por el destino del castillo de D'Artagnan

El castillo donde nació Charles de Batz de Castelmore, el hombre conocido como D'Artagnan cuyas hazañas bélicas inspiraron a Alejandro Dumas para crear el personaje más icónico de "Los tres mosqueteros", es eje de una polémica en estos días por una disputa sobre el futuro de la propiedad que enfrenta a quienes desean convertirla en un espacio cultural y a un empresario que quiere adquirirlo para transformarlo en su residencia.

La construcción de casi 700 metros cuadrados y fachada color ocre está situada en el pueblo de Lupiac en Gers, suroeste de Francia y a unos 120 kilómetros de Toulouse. Se encuentra a la venta desde hace dos años por su dueña de 84 años, Jeanine Espié, que no puede mantenerlo, indica la agencia francesa de noticias AFP.

En 2022, el departamento de Gers había querido adquirir el castillo Castelmore, valorado en un millón de euros, según explicó su presidente, Philippe Dupouy a la agencia francesa, una iniciativa también apoyada por el que fuera en ese momento primer ministro francés, Jean Castex, oriundo de la región. Pero la compra no prosperó porque la propietaria había exigido el doble, un valor al que además había que sumarle los trabajos de restauración a realizar.

Mientras distintas asociaciones conversaban sobre la posibilidad de hacer una nueva oferta para adquirir el espacio y convertirlo en museo, el pasado 19 de diciembre se produjo un acontecimiento inesperado cuando la Sociedad de ordenación del territorio y establecimientos rurales del Gers (Safer) de Gers, que dispone de un derecho preferente sobre el castillo debido a las 150 hectáreas de tierras agrícolas que lo rodean, se interesó por la propuesta de compra del presidente de la empresa de comercio de alimentos con presencia en 13 países fundada en Francia en 1960.

Según AFP, el presidente la cadena de hipermercados Auchan Retail, Yves Claude, tiene previsto "un proyecto de vivienda privada" de la propiedad, una intención que entra en colisión con quienes sostienen que el espacio debería funcionar como un centro turístico y cultural.

La decisión ha generado indignación en Gers: senadores y diputados se muestran dispuestos a luchar ante las más altas instancias del Estado para poder hacer de Castelmore un destino cultural y político y para que la Safer, organismo dependiente de los ministerios de Economía y Agricultura, revierta su primera resolución. Philippe Bélaval, asesor de Cultura del presidente Emmanuel Macron, avala el proyecto.

"Sería realmente una lástima que un patrimonio de este tipo pasara a manos del sector privado", cita AFP las palabras de Muriel Abadie, vicepresidenta de la región de Occitania encargada del turismo.

También citan la opinión del diputado local Jean René Cazeneuve, sorprendido por la situación: "Me sorprende que entre un proyecto de interés general para nuestro territorio y un proyecto privado, por respetable que sea, Safer no elija el proyecto de interés general".

La alianza pública "Alrededor de D'Artagnan" aguarda a que concluya el procedimiento ante Safer que esta "sometido por ley a la confidencialidad", pero que cuya decisión definitiva podría resolver el caso alrededor del 22 de enero, según una fuente cercana al expediente.

La gran incógnita es qué pasará con la edificación de gran valor patrimonial: si logrará ser transformada por las "colectividades locales" de Gers en un centro turístico y cultural, o si en cambio, será una vivienda privada para el empresario Yves Claude.

El proyecto público busca aprovechar la fama internacional del mosquetero real que dedicó su vida al servicio de la corona de Francia e inspiró la novela de Dumas, para desarrollar el territorio. El célebre gascón y héroe de novela D'Artagnan mantiene su popularidad en Francia, tanto es así que "más de 3,3 millones de espectadores vieron la película ´Los tres mosqueteros´ estrenada en primavera, y la segunda, ´Milady´" aún en cartel desde diciembre que "llena también las salas".

En el 350º aniversario de la muerte del mosquetero durante 2023, caído durante el sitio de Maastricht (Países Bajos), fue lanzada por responsables locales, regionales y el Estado la asociación "Alrededor de D'Artagnan" destinada a generar proyectos "ambicioso" sobre el castillo, renovándose "una nueva propuesta de compra durante el verano", indica el medio.

