Cerca de 500 familias siguen evacuadas en Concordia pero aseguran que el río Uruguay seguirá bajando

Un total de 491 familias fueron evacuadas de sus viviendas de la ciudad entrerriana de Concordia, la más afectada por la crecida del río Uruguay, aunque se mantiene un ritmo de descenso de altura en los puertos de Entre Ríos, y prevén que esa tendencia continuará los próximos días.

El caudal evacuado por la represa de Salto Grande variará entre los 22.500 y 23.500 metros cúbicos por segundo, por lo que el río no superará los 13,70 metros, confiaron a Télam desde la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande.

Además, explicaron que el nivel en las ciudades se mantendrá estable en los próximos días, con una tendencia "estable o de descenso gradual que continuará hasta principios de diciembre", gracias a las decisiones de "subir la capacidad del embalse, permitiendo que el río no crezca en los puertos" de las ciudades.

Sin embargo, de las cerca de 500 familias que permanecen evacuadas, la mayoría se trasladó a direcciones particulares o se estableció en lugares cercanos a sus viviendas, mientras que menos de 100 grupos familiares continúan en los cinco centros de evacuados dispuestos.

"Siempre es duro dejar el lugar de uno y siempre se quiere volver cuanto antes, pero los que vivimos y trabajamos hace años cerca del río ya entendemos que esto es así", aseguró Edelmiro Núñez, uno de los vecinos evacuados con su familia en un centro municipal.

Allí reciben alimentos, cuidado, prevención, campañas de vacunación, seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas y chequeos generales de salud, además de la atención y reubicación de animales de las familias.

El secretario de Desarrollo Social local, Amadeo Cresto, resaltó que "hay un trabajo serio y con mucho compromiso" en cada centro de evacuados, donde "se trabaja lo social, nutricional, la salud, las rutinas de escuelas y actividades deportivas".

Asimismo, la Municipalidad continúa las recorridas en zonas de riesgo de inundación y barrios afectados, y los trabajos de monitoreo y asistencia junto con el personal del Ejército Argentino, Bomberos Voluntarios y el Comité Operativo de Emergencia (COE).

Múltiples instalaciones de la Costanera, canchas de fútbol, el centro de colonia de vacaciones y sedes de clubes se encontraban cubiertas por el agua.

Por otro lado, la funcionaria municipal Ligia Wurfel comparó los registros de inundaciones anteriores y destacó que la ciudad tiene "unas 600 familias menos en los centros de evacuados" que en la inundación de 2015 y 2016, debido a las tareas de reubicación de varios asentamientos en barrios de viviendas nuevas.

También la Policía diagramó un "gran operativo de seguridad en la zona inundable y centros de evacuados", indicó el jefe de la División de Operaciones y Seguridad, Renato Ulrich, con "puntos fijos y recorridas, custodiando, orientando e informando".

Finalmente, desde Defensa Civil recordaron que la línea gratuita 103 permite "planificar evacuaciones con anticipación y asistencia".

En Concepción del Uruguay, la mayoría de las familias evacuadas fueron reubicadas en casas de familiares y zonas no afectadas en sus propios barrios, al tiempo que una zona de la ciudad quedó incomunicada ante el desborde del Arroyo de la China.

Si bien no se registran grandes complicaciones ni muchas familias evacuadas, el Municipio también decidió construir una compuerta sobre un murallón de contención y cierre de tránsito en una de las zonas costeras.

Desde el Municipio comentaron que muchas familias se niegan a abandonar sus casas, por lo que se las "asiste permanentemente", y destacaron la construcción de la Defensa Norte, que impide el ingreso del agua a varias zonas anteriormente inundables.

Javier Joannas, jefe del Departamento de defensa contra las inundaciones, indicó a LT11 que las defensas "están funcionando perfectamente", que la Defensa Norte pasó "la prueba de fuego" en su primera operación por inundaciones, y recordó que "no hay registro de que se haya mantenido el río tanto tiempo" a más de siete metros de altura.

Colón, San José y Pueblo Liebig son otras de las ciudades afectadas, donde incluso el agua del río Uruguay sobrepasó caminos rurales y conexiones entre localidades.

Esta tarde, el río tenía 13,46 metros en Concordia, por encima del nivel de evacuación (12,50); en Colón se mantiene en 8,83 metros, arriba de la alerta de evacuación (7,90); al igual que en Concepción del Uruguay, donde presenta una altura de 7,10 metros. (Télam)