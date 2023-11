China no detectó patógenos "inusuales o nuevos" relacionados con enfermedades respiratorias

China no detectó patógenos "inusuales o nuevos" relacionados con un repunte de enfermedades respiratorias en el norte del país, informó hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El norte de China detectó un incremento de "las enfermedades de tipo influenza" desde mediados de octubre en comparación con los datos de los tres años anteriores, había asegurado la OMS.

Tras el anuncio la agencia sanitaria de la ONU se solicitó al país asiático información adicional "sobre un aumento de enfermedades respiratorias y de focos de neumonía en niños", consignó la agencia AFP.

Las autoridades chinas respondieron "que no se ha detectado ningún patógeno inusual o nuevo ni presentaciones clínicas inusuales, incluso en Pekín y Liaoning", afirmó la OMS, mediante un comunicado.

Según las autoridades, se trata del "mencionado aumento general de las enfermedades respiratorias, debido a múltiples patógenos conocidos".

La Comisión Nacional de Salud de China declaró la semana pasada que el repunte de las enfermedades respiratorias obedecía al levantamiento de las restricciones anti-Covid y a la circulación de otros patógenos conocidos.

La capital china, en el norte del país, atraviesa una ola de frío, con temperaturas que se prevén muy por debajo de los 0 grados para este viernes, reportaron medios estatales.

Las temperaturas se desplomaron cuando Pekín "entró en la temporada de alta incidencia de enfermedades respiratorias infecciosas", dijo el vicedirector y experto epidemiológico del centro de prevención de enfermedades, Wang Quanyi.

"Pekín muestra actualmente una tendencia de múltiples patógenos que coexisten", afirmó el especialista.

En el Hospital Infantil del Instituto Capital de Pediatría de Pekín, numerosos padres con sus hijos en la sala de espera.

Una madre de apellido Zhang acompañaba a su hijo de nueve años que, según ella, tenía neumonía. "Recientemente enfermaron muchos niños", aseguró.

Coincidía con ella Li Meiling, de 42 años, cuya hija de ocho años padecía neumonía por microplasma, un patógeno que provoca dolor de garganta, fatiga y fiebre.

Pero la madre no estaba "particularmente preocupada" por el aviso de la OMS. "Es invierno: es normal que haya más casos de enfermedades respiratorias", aseguró.

El 21 de noviembre, los medios y el sistema público de vigilancia de enfermedades ProMED informaron de brotes de neumonía no diagnosticada en niños en el norte de China.

La OMS pidió por ello "informaciones epidemiológicas y clínicas suplementarias, así como resultados de laboratorio de los focos detectados en niños".

También reclamó "informaciones complementarias sobre las tendencias recientes de circulación de agentes patógenos conocidos, especialmente la gripe, el SARS-CoV-2 (el virus responsable del Covid-19), el VRS que afecta a bebés y del mycoplasma pneumoniae, así como el grado de congestión del sistema sanitario", agregó el comunicado.

Entretanto, la organización urgió a la población a tomar medidas de protección como vacunarse, mantener las distancias respecto a las personas enfermas, usar mascarillas o lavarse bien las manos.

Durante la pandemia del Covid-19, cuyos primeros casos se detectaron en China a finales de 2019, la OMS reprochó a Pekín falta de transparencia y cooperación.

La agencia sanitaria de la ONU y distintos países denunciaron también esta falta de cooperación de China en la investigación para determinar los orígenes de la pandemia, que todavía no ha llegado a conclusiones definitivas. (Télam)