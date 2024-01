Chubut: presentan una acción judicial cuestionando la terminal petrolera en el Golfo San Matías

Diferentes cámaras de la economía regional, asambleas vecinales y organizaciones conservacionistas se presentaron a la justicia para reclamarle al gobierno de la provincia de Chubut prevenir el daño sociambiental que pudiera ocasionar la terminal petrolera del proyecto Oleoducto Vaca Muerta Oil Sur en el Golfo San Matías y denunciar el “ilegítimo avance” del conducto que transportará hasta allí el combustible.

El colectivo conformado por 16 organizaciones socioambientales, económicas y culturales accionó judicialmente ante lo que consideran “el ilegítimo avance del proyecto para la realización de un ducto que transportará hidrocarburos desde Vaca Muerta, atravesando toda la provincia de Río Negro y parte de Neuquén y finalizará en un puerto de carga con dos monoboyas en el Golfo San Matías” que se extiende también sobre la costa chubutense, a 30 kilómetros de Península de Valdés “afectando claramente la biodiversidad y la economía de las áreas marinas involucradas”.

La iniciativa, presentada en el marco del segundo aniversario del Atlanticazo, destaca los riesgos y las consecuencias que la terminal portuaria representa para la región.

“Es clave destacar que la fuerte conectividad oceanográfica y biológica entre el enclave donde se establecerá la terminal portuaria y el Golfo San José y el Golfo Nuevo; estos dos últimos componentes claves del entorno de la Península Valdés, un área ampliamente protegida, no solo a nivel provincial, sino también a nivel internacional por la Convención de Ramsar y por Unesco en su carácter de Sitio de Patrimonio Mundial”, dijeron en un comunicado.

La acción fue interpuesta con fundamento en la inacción previa de la Provincia de Chubut en relación al puerto petrolero y quedó radicada en el Juzgado Civil y Comercial de Puerto Madryn a cargo de María Laura Eroles.

A través de un escrito se solicitó a las dependencias provinciales, conforme lo establece la ley XI 18, a tomar medidas preventivas y transparentar el proceso de evaluación de impacto ambiental e intervenir eficaz y activamente en él.

“El oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, y su terminal petrolera es una clara amenaza al patrimonio biocultural, histórico, socio-productivo en la zona. En definitiva, a los bienes comunes, afectando principal pero no excluyentemente a la pesca artesanal y deportiva, turismo de avistaje de fauna, deportes acuáticos y buceo, entre otros”, dijeron.

Entre las organizaciones que conforman la alianza están la Cámara de Turismo y Servicios de Península Valdés (Capenval), la Asociación Red de Alquileres Temporarios de Puerto Madryn, el Instituto de Conservación de Ballenas (ICB), Asamblea Vecinal de Puerto Pirámides, la Asociación Argentina de Guías Balleneros, la Cámara Patagónica de Empresas de Avistajes de Ballenas, la Fundación Península Valdés Orca Research, la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, la Fundación Greenpeace Argentina, la Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Fundación Patagonia Natural, la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo Península Valdés, la Asociación de Guías Profesionales de Turismo del Chubut y la Asamblea No a la Mina de Esquel. (Télam)