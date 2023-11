Científicos argentinos diseñaron una nueva droga para combatir un tipo de cáncer de mama

Investigadores de Estados Unidos y la Argentina lograron sintetizar un compuesto de platino y oro que presentó buenos resultados en pruebas de laboratorio y presenta "una prometedora capacidad anticancerígena" frente al cáncer de mama triple negativo.

Se trata de un trabajo del que participó el investigador Ignacio León, de la Facultad de Ciencias Exactas UNLP y Conicet, y que fue tapa de la prestigiosa revista científica internacional Chemistry: A European Journal del área de química.

El estudio describe la actividad antitumoral del nuevo compuesto que fue probado en modelos celulares de cáncer de mama triple negativo, uno de los tres tipos de cáncer de mama, que se caracteriza por ser el más agresivo y metastásico, y para el que actualmente no existen terapias efectivas.

"El mismo representa del 15 al 20% de los casos de cáncer de mama y afecta generalmente a las mujeres más jóvenes, menores de 40 años. Por esto, tanto en el grupo de la profesora María Contel, líder del proyecto, en Estados Unidos como el nuestro estamos abocados al diseño de nuevas drogas que mejoren los tratamientos quimioterapéuticos actuales para este tipo de tumor que tienen muchos efectos adversos", comentó el científico.

En el marco de una estadía de trabajo que realizó gracias a una beca cofinanciada por el Conicet y el Departamento de Estado norteamericano a través de la Comisión Fulbright, iniciativa de intercambio educativo de alto prestigio, León viajó a Estados Unidos con el objetivo de realizar ensayos con diversos compuestos diseñados en el grupo local sobre modelos de distintos tipos de tumores.

"Para este trabajo utilizamos una serie de compuestos basados en cisplatino y oxaliplatino, dos drogas que ya se usan en la actualidad para el tratamiento de varios tumores y los cuales fueron modificados químicamente para formar tres nuevos compuestos, con los cuales hicimos pruebas sobre distintos tipos de líneas y modelos celulares tumorales y no tumorales de mama, ovario, riñón, vejiga y pulmón, para ver qué tan selectivos eran", explicó.

Según el experto, uno de los compuestos sintetizados demostró ser el más selectivo y activo, por lo que fue seleccionado para explorar su acción en modelos tridimensionales de tumores.

Como aspectos complementarios de interés, León destacó las posibilidades que la interacción con el grupo de investigación norteamericano abre para su laboratorio en la Argentina.

"Trabajar con estos compuestos bimetalicos de oro y platino es muy costoso, por lo que el vínculo con los colegas de Estados Unidos se constituye en un valor agregado muy importante para nosotros", dijo el científico.

Además, comentó que "se nos abre un nuevo campo a indagar que tiene que ver con esta idea de agregar nuevos metales a los compuestos monometálicos, es decir de un solo metal, con los que ya trabajamos, para así incrementar su actividad y selectividad", concluyó León, expresando su entusiasmo con la posibilidad de probar la efectividad de este nuevo compuesto logrado en modelos in vivo de cáncer de mama triple negativo".

(Télam)