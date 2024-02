Ciudad desaloja una feria que funcionaba sobre una calle de acceso a la terminal de Retiro

(Actualiza con declaraciones de jefe de Gobierno porteño)

El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires realizó esta madrugada un operativo de desalojo en la calle Carlos Perette del Barrio 31, una de las entradas al Barrio Padre Carlos Mugica y de acceso a la terminal de ómnibus, donde desde hace cinco años funciona una feria.

La ocupación, de carácter ilegal, abarcaba la calle Perette, entre la avenida Antártida Argentina y Rodolfo Walsh.

Según fuentes del Gobierno porteño, el operativo se originó en el marco de un plan de reordenamiento del espacio público que la gestión del jefe de Gobierno, Jorge Macri, impulsa desde que asumió.

"Tal como ocurrió en Plaza de Mayo, Plaza Lavalle y en Plaza Congreso, el objetivo de uno de los principales ejes de la gestión es seguir ordenando los espacios públicos para mejorar la seguridad y la convivencia", indicó el Ejecutivo porteño en un comunicado difundido esta mañana.

Al hacerse presente en el lugar, Macri declaró ante la prensa que “no solo el espacio público estaba ocupado, sino que además se cometían ilícitos en torno a esta feria".

En ese sentido, consignó: "Hemos encontrado computadoras de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, bicicletas que fueron robadas, que habían sido denunciadas, celulares, gomas de autos, repuestos de autos. La mayoría de eso es de un origen desconocido y muchas de esas cosas robadas y hasta denunciadas. Nosotros venimos trabajando desde que asumimos en recuperar el orden público, es nuestro objetivo y no vamos a cesar”.

Y agregó: “La mayoría de lo que acá se vendía era ilegal y nosotros no estamos dispuestos a convivir con una realidad, un espacio público ocupado ilegalmente, con formas de comercio que estén vinculados con el delito, aunque el último actor sea alguien bien intencionado es parte de una cadena de ilícitos y de robos. Acá se consumía y se vendía droga y eso es algo que no vamos a tolerar porque le hace mucho mal a todos los barrios”.

El operativo fue realizado de manera conjunta por los ministerios de Desarrollo Humano y Hábitat, Espacio Público, Seguridad y Salud. Participan efectivos de la Policía de la Ciudad, de Ordenamiento Urbano, del programa Buenos Aires Presente y del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes.

La “Feria Informal Perette” tenía una extensión de aproximadamente 300 metros y funcionaban más de 600 puestos donde se vendían todo tipo de productos, de procedencia desconocida.

"Se vendía mucho material del bronce robado en distintos barrios y también bicicletas y pertenencias robadas a los vecinos del Barrio Mugica", indicaron fuentes del Gobierno porteño.

Además, los puestos, construidos con materiales de chapa, hierro, maderas y en algunos casos de cemento, generaban espacios oscuros y focos de inseguridad, afirmaron desde el Ejecutivo porteño.

En las reuniones mantenidas durante el año 2023 en el Centro de Gestión Participativa del Barrio Mugica y los encuentros que se mantuvo con el cuerpo de consejeros y delegados, la feria que empezaba en el cruce de Perette con la avenida Antártida Argentina era un reclamo debido a la inseguridad que representaba para los vecinos y turistas que usan las terminales de trenes, ómnibus y la cercana de cruceros, argumentaron al enmarcar el operativo desplegado esta mañana con la presencia de Jorge Macri en el lugar.

Fue esa la circunstancia en la que se dio una situación insólita cuando, en momentos en que los medios transmitían en vivo las palabras del jefe de Gobierno porteño, una rata pasó por sus pies y se vivió un momento de gritos y desconcierto que interrumpió la nota, y que terminó con el propio Jorge Macri y algunos periodistas y camarógrafos alejando a patadas a la rata del lugar.

El pasado 3 de febrero, el Ministerio de Seguridad porteño había realizado un operativo en esa feria en el que fueron detenidas ocho personas, y recuperadas computadoras, bicicletas y teléfonos celulares robados.

De acuerdo con lo consignado por fuentes de la gestión porteña, tras el operativo de hoy, se realizarán trabajos de hidrolavado en la zona y se controlará el espacio para que se mantenga liberado y limpio.

"A partir de la recuperación de este espacio se va a realizar la puesta en valor de todo el espacio público y los vecinos podrán transitar de forma más segura", informaron.

Para realizar esta tarea, además del personal de distintas áreas del Gobierno, se usan 11 camiones, ocho palas mecánicas, compactadoras y 10 grúas e hidrolavadoras. (Télam)