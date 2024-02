Claudia Piñeiro y Rodrigo Fresán compartirán una charla sobre nueva literatura en España

Los argentinos Claudia Piñeiro y Rodrigo Fresán serán los encargados de abrir hoy un ciclo literario que bajo el título "Una mirada a la nueva literatura", plantea un intercambio de perspectivas acerca de cómo la ficción opera como herramienta para interpretar la realidad social, política y cultural.

El ciclo literario se organizó para conmemorar el centenario del Cuerpo Consular de Bilbao, una institución que congrega a representantes de 36 países y 15 idiomas con el propósito de facilitar los acuerdos y los contactos en ámbitos tan dispares como el comercio o la cultura y tendrá lugar en la Biblioteca de Bidebarrieta situado en esa ciudad del norte de España.

Además de Piñeiro y Fresán, la charla se completa con la presencia del también escritor, crítico y catedrático de Literatura de la Universidad del País Vasco.

Según anuncian los organizadores, el objetivo de estos encuentros es "promover la literatura como herramienta para comprender el mundo actual y generar un diálogo entre tres autores de renombre internacional". El ciclo en este caso planteará a los espectadores una reflexión sobre las diferentes formas en que la literatura puede ser utilizada como herramienta para interpretar la realidad social, política y cultural.

Escritora, dramaturga, guionista de TV y autora de bestsellers como "Las viudas de los jueves" y "Elena sabe", Piñeiro compartirá su visión sobre la literatura como espacio para la crítica social y la construcción de la memoria.

Desde la publicación en 2005 de su primera novela, "Tuya", la escritora ha editado nueve novelas más, la última de ellas, "El tiempo de las moscas", en 2022, donde retomó el personaje protagonista de su debut literario, Inés, ama de casa que sale en libertad, después de quince años en prisión por haber asesinado a Charo, la amante de su exmarido.

Fresán, por su parte, reconocido por su estilo experimental y su dominio de la cultura pop, abordará el papel de la literatura como fuente de conocimiento y entretenimiento. El autor argentino acaba de publicar su última obra, "El estilo de los elementos", una historia que como la mayoría de sus trabajos explora temas de lectura, escritura, memoria y olvido, ahora mezclados con entresijos de su propia biografía y concentrados en la figura de Land, un personaje que desafía la tradición familiar de ser escritor en un contexto de infancia, exilio y vida.

"Yo yo no soy Land, yo siempre quise ser escritor, mis padres no fueron editores, pero hay episodios completamente autobiográficos y compartidos con Land. El primero, el más notorio, el que a la gente me reprocha como completamente inverosímil o como una gran falla de la novela, y es el más auténtico de todos, el más indiscutido y el más fiel, es el hecho que a mí me expulsaron de un colegio. No le dije nada a mi padre, y estuve dos años fingiendo que iba al colegio todas las mañanas y me iba a leer a un centro comercial. Eso es exactamente así tal cual", contó hace unos días el narrador en entrevista con Télam.

Fresán, que ha descrito su nueva obra literaria como una combinación de ensayo, reflexión y digresiones, debutó en 1991 y, desde entonces, ha ido construyendo una trayectoria literaria que podría describirse, como él mismo ha explicado, como "un edificio con muchas estancias que se abren y cierran, comunicadas entre sí por pasillos y escaleras".

El acto, que está organizado en colaboración con la Fundación BBK, contará con la presentación del cónsul honorario de Portugal en Bilbao, Juan Liedo Rojo y será moderado por el periodista cultural César Coca. La entrada es gratuita hasta completar aforo. La celebración del centenario del CCB nace con la finalidad de poder dar a conocer la relevancia del trabajo que realizan los cónsules a la sociedad en la que desarrollan su actividad. (Télam)