Colombia iniciará la extracción del tesoro "incalculable" del galeón hundido en Cartagena

El Gobierno de Colombia anunció hoy que en abril comenzará la extracción de objetos de "valor incalculable" que forman parte del tesoro del galeón español San José, sumergido desde hace tres siglos en el mar Caribe a frente a la ciudad de Cartagena de Indias, informaron autoridades del Ministerio de las Culturas del país.

A siete años del histórico hallazgo de la nave hundida a 600 metros de profundidad, el ministro de las Culturas, Juan David Correa, confirmó que empezarán a recuperar las piezas bajo el agua cuyo valor se estima en miles de millones de dólares.

Entre abril y mayo se hará una "exploración de algunos materiales que están superficialmente en el lecho" del galeón para ver cómo reaccionan al salir del agua y preparar la recuperación del resto de los bienes, explicó Correa a la agencia de noticias AFP sobre el barco que está allí desde junio de 1708 luego de haber sido emboscado y hundido por un escuadrón inglés.

Los trabajos costarán más de 4,5 millones de dólares y se harán con un robot que desciende hasta donde está la nave para "extraer sin modificar y sin agredir" objetos como cerámicas, conchas y trozos de madera, agregó el ministro.

Los especialistas trabajarán desde un barco la Armada en un punto de altamar que aún es secreto, con el fin de no alertar a cazatesoros y piratas sobre la ubicación del hallazgo arqueológico, considerado uno de los mayores de la historia colombiana.

El San José naufragó en aguas cercanas a esta turística ciudad caribeña y punto clave del comercio entre América y España durante la época de la colonización. Se cree que zarpó de Portobelo, en Panamá, repleto de vasijas, joyas, piedras preciosas, oro, plata y cañones.

Correa no especificó si los metales más valiosos del tesoro, de "valor incalculable" y que "excede cualquier precio monetario", serán extraídos en la primera fase.

La capitana Alexandra Chadid, investigadora de la Armada, explicó que "la mayoría de los elementos sumergidos han sufrido una alteración física y química", por lo que posiblemente se deshagan al salir del agua.

Desde que fue localizado, en 2015, el galeón fue objeto de disputas debido al alto valor de su carga de cientos de toneladas.

España reclamaba el cargamento con base en una convención de la Unesco de la que no forma parte Colombia, a la vez que indígenas del pueblo Qhara Qhara aseguraban que las riquezas fueron sacadas de su tierra.

La intención es "dejar de considerar que estamos frente a un tesoro que tenemos que pelearnos como si estuviéramos en la época colonial, de los piratas que se disputaban estos territorios", concluyó Correa.

(Télam)