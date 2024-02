Comenzó el operativo de remolque del barco siniestrado en el Complejo Zarate-Brazo Largo

Una empresa concesionaria inició a las 9.45 de hoy el operativo de remoción del barco siniestrado en el Puente Mitre del Complejo Ferrovial Zárate-Brazo Largo, con un grupo de trabajo compuesto por 30 personas.

El operativo incluye el corte del tránsito en la ruta 12 y 14 a la altura del Puente Mitre del lado de provincia de Buenos Aires y desde Entre Ríos, con un procedimiento que durará hasta las 13.30 horas, estimaron la compañía y el vocero del operativo.

"Realizaremos corte total del tránsito, en ambos sentidos de circulación de ruta la ruta 12, que continúa en la 14, a la altura del Puente Mitre, en provincia de Buenos Aires y de Entre Ríos y personal de Gendarmería procedió a cortar en la rotonda y la estación de servicio para que los usuarios tengan los servicios y calculan que durará hasta las 13.30 horas", informó hoy a Télam Ernesto Arriaga, vocero del operativo de remoción del buque siniestrado.

Desde el lado de la provincia de Entre Ríos, el corte de tránsito se produjo desde la localidad Ceibas y en la caminera de la policía entrerriana, en la base de los dos puentes.

En la isla Talavera, una de las islas que componen el sector bonaerense del Delta del río Paraná, ubicada entre el río Paraná Guazú y el Pasaje Talavera, en los partidos de San Fernando, Campana y Zárate, no circulan vehículos y patrullan móviles de Gendarmería nacional.

Según informó el vocero del operativo, un vehículo que lleve urgencia debe continuar por ruta 9 hasta el Puente Rosario-Victoria y así ingresar a Entre Ríos, camino que lleva 300 kilómetros.

El titular de la empresa concesionaria a cargo del operativo, Carlos Paz, indicó que ya iniciaron la maniobra de remoción del buque con dos remolcadores "realizaremos cambio de lastres y balanceo del buque, para luego separarlo de la pila del puente y llevarlo al muelle Piapsa de la ciudad de Zárate".

El proceso durará entre tres y cuatro horas, con un operativo en el que participarán 30 personas entre la tripulación, prácticos, capitanes, capitanes de salvamento y buzos.

Según indicó Paz, "los buzos ya inspeccionaron los daños en el puente y en el barco y se cree que son daños menores los producidos en el puente pero un estructuralista tiene que revisarlo".

Por su parte, Arriaga detalló que el procedimiento se realizará con un corte lateral en el barco donde se encuentra el agujero del choque "para que se pueda retirar hacia atrás el casco del barco, sin averiar el puente", dijo sobre el buque siniestrado que mide 246 metros y es de bandera liberiana.

A su vez, el vocero informó hay más de diez móviles de Gendarmería en ambos lados del Puente Mitre para controlar la velocidad máxima que no supere los 80 kilómetros por hora en ruta y los 60 kilómetros en los dos puentes.

El buque colisionó el domingo pasado contra uno de los pilares del puente que cruza el rio Paraná Guazú, y desde ese momento, se realizaron varias maniobras con el propósito de remolcarlo.

La colisión ocurrió cuando una embarcación de gran porte, que se dirigía hacia el puerto santafesino de San Lorenzo, sin carga y con tripulación mínima, rozó uno de los pilares del puente, lo que causó su detención y una avería en el casco, del lado de estribor.

"Tiene una avería en la proa y va a ser trasladado en lugar cercano para su reparación provisoria, si bien no tenemos antecedentes de un siniestro parecido, afortunadamente no hay heridos", apuntaron voceros de la Prefectura.

Un comunicado oficial de la fuerza informó el lunes pasado que "un práctico, en el momento en que el buque se encontraba navegando aguas arriba, sufrió problemas en el timón, por causas que aún se desconocen, y perdió el control, colisionando con un pilar de protección del puente sobre margen derecha del complejo, a la altura del kilómetro 106 del río Paraná de las Palmas".

"La embarcación siniestrada es de 228 metros de largo, 36.5 de manga ancho, provenía de Singapur con destino a San Lorenzo", agregó el documento.

En el hecho, interviene el Juzgado Federal de Campana a cargo de Adrián González Charvay, desde donde dieron la orden de remolcar el buque en el día de hoy. (Télam)