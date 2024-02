Comenzó juicio a un ex profesor y a otro hombre acusados de abusar de menor

La Justicia de Bahía Blanca inició hoy un juicio por el cual se encuentran acusados dos hombres, uno de ellos un ex docente, de haber abusado de un menor de edad entre los años 2014 y 2016 en el interior de dos viviendas a las que concurría, en dicha ciudad del sur bonaerense.

El debate que se extenderá hasta el 23 de febrero está a cargo del Tribunal en lo Criminal 2 y analizará la conducta del ex profesor Enrique Abel Lucarelli y de Cristian Glebocki, quienes llegaron en libertad al debate.

Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron hoy que "de acuerdo al expediente a cargo del fiscal Diego Torres, el ex docente está acusado de haberle efectuado los abusos en distintas fechas comprendidas entre los años 2014 y 2016 en el interior de dos domicilios a los que concurría".

"Glebocki, por su parte, está imputado de haber abusado del menor de 5 años en el año 2015 y además de exhibirle videos pornográficos con el propósito de desviar el desarrollo de su sexualidad, por ser conductas prematuras para su edad", agregaron.

Según se indicó dicha causa se desprende de otra por la cual fue juzgado en septiembre del año pasado el abuelo de la víctima a la pena de 23 años de prisión y a su pareja a 6 por haber cooperado en los abusos.

"Tanto Lucarelli como Glebocki eran amigos de los abuelos del menor, a quien llevaban a distintas reuniones y encuentros entre mayores de edad", agregaron.

(Télam)