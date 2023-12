Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Uno de los sectores a la expectativa con las medidas que adoptó el Gobierno Nacional con el reciente paquete de medidas del presidente Javier Milei es el comercial. La inflacio repercute de lleno en los comerciantes que remarcan sus precios constantemente, ajustándose, además, al dólar en base a las medidas que dictó el ministro de Economía, Luis Caputo.

“La verdad que es una situación preocupante para el sector, no solamente que el primer castigado en esto es la gente, a nosotros, los comerciantes, nos está pegando. Ya veníamos de una época de mucha incertidumbre anterior a las elecciones”, recordó el vicepresidente de la Cámara de Comercio, Jonathan Van Thienen, en diálogo con La Opinión Radio. Recordó que no solo hay problemas con los precios y aumentos, sino que existe desabastecimiento de mercadería con proveedores que “directamente no te venden“.

Entonces, apuntó, “estamos hoy sin poder recomponer la mercadería porque tenemos que vender, hay que pagar aguinaldos, sueldos, ahora vienen todos los aumentos de energía y va a haber un sinfín de aumentos, no solamente la gente que va a tener que administrar muy bien los recursos que tenga, porque la plata no va a alcanzar para todo, y hay que discutir las paritarias porque estamos atrasados con respecto a la inflación, entonces esto sí o sí va a repercutir en el consumo”.

En otro tramo, Van Thienen indicó que ya se están dando despidos en distintos sectores comerciales: “Depende del rubro. Principalmente todo lo que vinculado a lo que es construcción, hoy están despidiendo mucha gente y después lo que tenés comercio minorista, lo que sea almacenes, tiendas y demás”.

Aseguró que, “el termómetro me dice que la gente quiere vender su negocio y se quiere ir, como que necesita soluciones en el día a día, el comerciante está cansado del problema del día a día y ve que todo el esfuerzo y genera mucha angustia“. Recordó, además, que “hace mucho tiempo que venimos mal, ya desde antes de la pandemia que fue tremenda”. Señaló, en este escenario: “Aparte no tener ningún tipo de asistencia, no solamente del Estado, ni siquiera los bancos ni nadie, el comerciante está poniendo su bolsillo todo el tiempo, está mal vendiendo su mercadería”.

Sobre el panorama nacional, aseguró que “estamos con gente que está administrando el futuro de la Argentina y no tienen conocimiento de la calle, no saben lo que pasa, entonces, se hace muy difícil caminar así, porque la realidad es otra y la realidad es que los grandes poderes se concentran en 100 tipos”

Marcó que “esos son las políticas que te generan que hoy vos tengas una devaluación, no se han tomado ninguna medida para la gente, ni para las pymes, todas las medidas que se tomaron son para las grandes empresas“. En consecuencia, señaló Van Thienen, “se va a ver más rápido el deterioro, me parece, no solamente de la clase media, sino de aquellos que están por debajo de la clase media”.