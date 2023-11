Comisión de Diputados se reunió para analizar un programa de uso adecuado de la cesárea

La Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados analizó hoy junto a especialistas el proyecto de ley que crea un Programa Nacional de Uso Adecuado de la Cesárea (Pnuac).

El proyecto de ley 3015/2023 tiene como objetivo la creación del "Programa Nacional de uso adecuado de la cesárea (PNUAC)" en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación.

La finalidad del proyecto de ley es promover y garantizar el parto seguro para todas las personas gestantes y sus hijas e hijos, promoviendo el modo de nacimiento más seguro y el seguimiento y monitoreo de datos vinculados a la práctica del nacimiento por cesárea en las instituciones proveedoras de servicios de salud, de acuerdo al texto de la iniciativa.

La presidenta de la comisión, Mónica Fein, abrió la reunión presentando a los especialistas que trabajan en la materia y remarcó la necesidad de continuar "en esta tarea que creo que es tan trascendente, mejorando los sistemas, pero sobre todo, mejorando las oportunidades de muchas mujeres y personas gestantes".

A su turno, la médica especialista en obstetricia y ginecología e investigadora del Centro Rosarino de Estudios Perinatales (CREP), Celina Gialdini, dijo que "la cesárea fue ganando seguridad y ha hecho que muchas vidas de personas gestantes y sus bebés pudieran salvarse. Tanto se mejoró su técnica que se convirtió en una cirugía muy realizada y es la cirugía mayor más realizada en el mundo"

"Ese aumento y esta seguridad en su uso hizo contribuyó a que el incremento de su uso sea sostenido y en cierta forma innecesariuo y excesivo", sostuvo Gialdini.

En este marco, la médica del Servicio de Obstetricia del Hospital provincial de Rosario

expuso los alcances de la propuesta para optimizar el uso de la cesárea de la Organización Mundial de la Salud (OMS), consistente en una serie de recomendaciones estipuladas en una estrategia denominada Qualidec, que en la Ciudad de Buenos Aires se viene implementando en ocho maternidades hace un año.

La estrategia Quali-Dec propone una intervención no clínica multifacética dirigida simultáneamente a los médicos, las personas embarazadas, sus familiares y las instituciones sanitarias para reducir la práctica de cesáreas no justificadas médicamente.

Consiste en el acompañamiento para fomentar y apoyar el trabajo de parto, por una persona de elección de la persona gestante.

Por otra parte, es una herramienta informativa para que las personas embarazadas durante su control prenatal conozcan los riesgos y los beneficios de cada uno de los modos de nacimiento y puedan participar de forma informada en la decisión sobre el modo de nacimiento de su bebé.

Además, consiste en una auditoría y retroalimentación que implica "mirar nuestros datos, ver qué está pasando en nuestros hospitales y poder ver si hay algunas cesáreas en grupo de bajo riesgo que se podrían haber evitado y mejorar eso en el futuro", afirmó Gialdini.

Además, la licenciada en Obstetricia de planta del Hospital Maternoinfantil Ramón Sardá y recolectora de datos del estudio Quali-Dec, María Angélica Veiga.

A su turno, el diputado (FdT) Daniel Gollán, dijo que "me parece extraordinario que podamos poner esto en agenda" y agregó: "el objetivo principal es poder aportar a uno de los temas centrales. Nos parece que una ley nacional debe obligar al sector privado a hacer lo que tiene obligación de hacer que es informar. Tenemos un déficit crónico de todo tipo de información por parte de del sector privado".

De la reunión también participaron la médica tocoginecóloga, magíster en Ciencias Sociales de Flacso y jefa del Departamento Maternoinfantil del Hospital Álvarez de CABA, Analía Nora Mesina, y la licenciada en Obstetricia de planta del Hospital Maternoinfantil Ramón Sardá y recolectora de datos del estudio Qualidec, María Angélica Veiga.

El objetivo del Pnuac es implementar mecanismos de recopilación de datos para el monitoreo y evaluación de los diferentes modos de parto tanto en el ámbito público como privado de la atención de la salud en todo el territorio de la Nación.

