Cómo queda la regulación del juego online con la llegada de Milei

La llegada de Javier Milei a la presidencia de Argentina el pasado 10 de diciembre de 2023 ha marcado un antes y un después en la historia reciente del país. En primer lugar, porque fue una victoria relativamente inesperada fruto de la crisis económica en la que la nación lleva sumergida desde hace décadas. Por otro, porque lo hizo mediante una serie de promesas radicales y que ningún otro candidato real había realizado antes.

Esto ha dejado muchas dudas entre los argentinos y quienes visitan el país. Una de las más habituales es cómo ha quedado la regulación del juego online tras su entrada al poder. En este artículo lo queremos explicar para resolver cualquier duda, si bien es cierto que la situación podría cambiar en el futuro.

El juego online en Argentina

Argentina, como el resto de países latinoamericanos, está experimentando un fuerte crecimiento del juego online. Especialmente, desde el año 2018, cuando los casinos empezaron a proliferar en Internet. Hoy en día, es posible encontrar anuncios de juega a la ruleta online en todo tipo de plataformas y medios de comunicación que invitan a los usuarios a disfrutar de excelentes ofertas de bienvenida o fidelidad.

Sin embargo, la realidad es que Argentina no cuenta con una ley federal que regule el juego online. Tampoco el mercado de apuestas con carácter general. Este es el motivo por el que algunas provincias han decidido publicar las suyas propias con el propósito de controlar la actividad a nivel interno.

Javier Milei no se ha posicionado con precisión acerca de los juegos de azar desde que llegó a la presidencia de la Nación Argentina. Sin embargo, dada su ideología ultraliberal y el resto de promesas realizadas, es de prever que no tenga en mente publicar una ley al respecto, por lo que probablemente seguirá el modelo actual. Es decir, las provincias que lo deseen podrán hacer una, pero no será obligatorio.

Por tanto, la legislación sobre los juegos de azar en línea dependerá de la provincia exacta en la que se encuentre el jugador. Esto quiere decir que, en cada caso, deberá estar atento e informado acerca de las especificaciones concretas del lugar.

¿Qué se espera para el futuro?

Como cualquier político ultraliberal, Javier Milei aboga por la desregulación legislativa de la inmensa mayoría de sectores económicos de la Nación Argentina. Por ello, no es descartable que, en un futuro, publique una ley federal que siente el marco definitivo e impida que las provincias del país expresen sus propias normas. Sin embargo, es mera especulación, ya que todavía no se sabe nada al respecto.

En cualquier caso, es previsible que las medidas adoptadas tengan el propósito de potenciar el notable crecimiento que la industria argentina de los juegos de azar está experimentando desde hace ya más de un lustro. Al fin y al cabo, no hacerlo supondría limitar su crecimiento. Una noticia que, con total seguridad, será muy bien recibida por todos los aficionados a esta forma de entretenerse.