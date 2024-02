Complicaciones en Aeroparque por la tormenta con demoras, un desvío y un vuelo cancelado

Una decena de vuelos demorados, uno desviado a Ezeiza y una cancelación se habían registrado este mediodía en el Aeroparque Jorge Newbery como consecuencia de la fuerte tormenta que se abatió sobre gran parte de la Ciudad de Buenos Aires, informaron a Télam fuentes aeroportuarias.

La por momentos muy intensa lluvia y algo de actividad eléctrica, motivó que algunos vuelos despegaran de la estación aérea metropolitana con entre 30 minutos y una hora y media de demora, mientras que otros aún no tenían horario definitivo de partida debido a que no había arribado a Buenos Aires el vuelo desde el interior del país.

Un vuelo de Aerolíneas Argentinas debió ser desviado a Ezeiza porque no pudo aterrizar en el momento en que más arreciaba la tormenta, mientras que el arribo de un vuelo de Flybondi que procedía de Neuquén fue cancelado.

El fenómeno se inició poco antes de las 12 y se extendió por espacio de casi dos horas, afectando solamente las operaciones en Aeroparque, ya que el aeropuerto internacional de Ezeiza operó con total normalidad.

El servicio meteorológico nacional indica que las condiciones van a permanecer inestable durante toda la jornada, por lo que no se descarta que puedan registrarse nuevas complicaciones con los vuelos en las próximas horas. (Télam)