Comunidad de Punta Querandí volvió a reclamar que le restituyan los restos de 42 ancestros indígenas

La restitución de los restos de 42 ancestros indígenas del distrito bonaerense de Tigre, que el Museo de La Plata guarda en cajones, fue nuevamente reclamada ante esa institución por la Comunidad Indígena de Punta Querandí, a un año de no obtener respuestas que permitan dar sepultura a sus antepasados según los rituales de su pueblo, revelaron hoy dirigentes del sector que sostiene el pedido.

Los restos son reclamados desde el 2009 y si bien en 2021 se logró la restitución de los primeros ocho ancestros del pedido original de 50, resta ahora la devolución de 42 restos, lo que podría convertirla en la restitución más grande del país, dijeron fuentes de las comunidades que sostienen el reclamo.

Esa restitución se logró en coordinación con el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas (CPAI), la Dirección provincial de Patrimonio Cultural, el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (Inapl) y el Instituo Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y terminó con el entierro de los restos en su territorio entre julio y diciembre de 2021.

La reiteración del pedido fue presentada hoy a través de una nota dirigida a la directora del Museo, Analía Lanteri y el decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata, de quien depende la institución, Eduardo Kruse.

En la nota, a la que accedió Télam, Santiago Chara del Consejo de Ancianos, Jésica Zalazar, del Consejo de Mujeres, y Pablo Andrés Badano, del Consejo de Comunicación de la Comunidad Indígena Punta Querandí, expresaron su "disconformidad por el incumplimiento de lo acordado en una audiencia mantenida en fecha 28 de febrero del 2023 con el decano Eduardo Kruse y la asesora letrada de la facultad, Alejandra Hendreich (…) en el marco de la solicitud del procedimiento de restitución de restos mortales que se encuentran en el Museo de La Plata, dependiente de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de la Plata, para llegar a su posterior reentierro en Tigre, Provincia de Buenos Aires".

Los peticionantes recordaron que el 10 de enero de 2022 el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas había aprobado la restitución de los 42 cuerpos del sitio Arroyo Sarandí solicitada por la Comunidad Indígena Punta Querandí y "el compromiso asumido por el Decano en aquella reunión fue que una vez recibida la documentación, iba a instruir al personal del Museo de La Plata para realizar el informe técnico sobre la situación de los referidos restos".

"A casi un año de nuestra presentación, no obtuvimos ningún tipo de respuestas, explicaciones ni comunicación. Desconocemos si efectivamente el Museo de La Plata recibió el pedido de elaborar dicho informe, tal como nos habían anunciado", precisaron.

Destacaron que "lo concreto hasta el momento es que, pese a la existencia de muchos antecedentes de devolución de restos humanos por parte del Museo, en este caso -la mayor restitución de restos humanos del área metropolitana de Buenos Aires- no se comprueba la voluntad expresada en persona en la audiencia del 28 de febrero de 2023.

Los restos humanos de 42 ancestros indígenas fueron exhumados en 1925 por el arqueólogo estadounidense Samuel Lothrop en el sitio arqueológico Arroyo Sarandí, que en 1999 fue destruido por obras del complejo inmobiliario Nordelta.

"La restitución de restos humanos indígenas significa un reconocimiento por parte del Estado u otros agentes de la sociedad, hacia nosotros y en calidad de respeto como sujetos plenos de derecho, con capacidad de honrar a sus antepasados de acuerdo a sus convicciones, tradiciones y costumbres. Entendemos que una búsqueda de Reparación Histórica resulta necesaria y la entrega de los restos de nuestros antepasados son actos validos a fin de alcanzar dicha reparación. Con ello devuelve con carácter material y simbólico la identidad y el respeto hacia nosotros", remarcó la Comunidad en su escrito.

También reclamaron que "se haga lugar a la pretensión planteada a fin de que el Museo de La Plata, dependiente de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata arbitre todos los medios tendientes y coordine con las Instituciones de incumbencia con fin de proporcionar la efectiva restitución de los restos humanos". (Télam)