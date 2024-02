Con paros y movilizaciones, comenzó el ciclo lectivo en la ciudad de Buenos Aires y siete provincias

El ciclo lectivo 2024 comenzó hoy en la ciudad de Buenos Aires y siete provincias con un paro de 24 horas y movilización convocado por Ctera que tuvo un acatamiento dispar, en reclamo de la paritaria nacional y en rechazo de la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), mientras que la provincia de Buenos Aires trabaja con los gremios para garantizar el inicio de las clases previsto para el 1 de marzo próximo.

La medida de fuerza gremial tuvo adhesión en la ciudad de Buenos Aires (CABA), Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, San Luis y Santa Fe, en tanto que en Mendoza las clases comenzaron con normalidad en todos los niveles de la provincia.

En Córdoba, el gobernador Martín Llaryora manifestó su respaldo al reclamo nacional del sector convocado por Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) al presidir el acto inaugural del ciclo lectivo en una escuela de la localidad de Ucacha, en el departamento Juárez Celman.

Allí, Llaryora se comprometió a estar "junto a ellos (los docentes) para reclamar que el Gobierno nacional revierta esa iniciativa y devuelva del incentivo", que es parte complementaria de sus haberes.

El vocero de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), Oscar Frontroch, que adhirieron al paro con movilización, manifestó que el relevamiento preliminar del turno mañana determinó que "la adhesión al paro en las escuelas públicas de la provincia está por arriba del 70%", y que en las escuelas privadas "la adhesión fue menor".

Por otra parte, los docentes privados, nucleados en el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) -filial Córdoba- realizaron actividad normal.

En la Ciudad de Buenos Aires, y durante la inauguración del ciclo lectivo en la Escuela N° 21 D.E. 5, ubicada en Andrés Ferreyra 3749, en el barrio de Nueva Pompeya, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, ratificó que se descontará el sueldo a los docentes que se sumaron al paro.

“Sólo cuatro de cada 10 docentes están adheridos a un gremio (en CABA), el 60% no adhiere. La inmensa mayoría no está sindicalizada", destacó.

En Santa Fe, la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé) se movilizó desde la Plaza del Soldado Argentino y concluyó en Plaza 25 de Mayo, situada frente a la Casa de Gobierno, donde se realizó un acto.

El secretario general de la Amsafé, Rodrigo Alonso, señaló a la prensa que rechazaron la oferta del 7% para el primer trimestre debido a que solo en el mes de enero el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en la provincia fue del 20,7%.

Además de las columnas de docentes de Amsafé y Sadop participaron afiliados a la Asociación de Docentes Universitarios del Litoral (ADUL), de otros gremios de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), de La Bancaria y del Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (Siprus), que hoy también realizan un paro por reclamos salariales.

Por su parte, el gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, participó de un acto en una escuela del distrito Barrancas, en Maipú, donde celebró que las clases comenzaron en la provincia en medio de “dificultades y un contexto de deterioro social”.

Pese al paro nacional convocado por Ctera, este lunes comenzaron con normalidad las clases en todos los niveles de la provincia de Mendoza.

“Hoy están empezando las clases en todas las escuelas menos en una de Malargüe. Tenemos disponibles $13.000 millones para reparación y mantenimiento de las escuelas todo el año”, agregó Cornejo.

Con un paro docente en San Luis que alcanzó el “50% en la ciudad capital”, según el informe la Unión de Docentes Argentinos (UDA), la adhesión en todos los niveles de Conadu Histórica – CTA Autónoma y una jornada nacional de lucha de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el gobernador, Claudio Poggi, inauguró el ciclo lectivo en la escuela N°3 “Manuel Belgrano” en la capital provincial.

Sobre una matrícula de más de 125.000 estudiantes, “en Villa Mercedes céntrico y sur de San Luis la adhesión al paro fue de entre el 35% al 40%; en la periferia de Villa Mercedes y norte de San Luis del 60% y en ciudad de San Luis del 50%”, informó a Télam el secretario general de UDA, Jorge Lazarini.

Además, pararon los docentes de la Asociación Sanluiseña de Docentes Estatales (ASDE) y los Docentes Autoconvocados de todo el territorio provincial.

También en Entre Ríos, los docentes afiliados a la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), el gremio mayoritario en la provincia, no iniciaron las clases y marcharon frente a Casa de Gobierno en Paraná en rechazo de las políticas de ajuste en educación del Gobierno nacional y para solicitar una nueva oferta salarial provincial “por encima de la inflación”.

El gobernador, Rogelio Frigerio, pidió durante un acto en la escuela técnica la escuela técnica 1 "Augusto Widmann" de la localidad de Villa Paranacito, que la escuela "esté abierta siempre", incluso "para darle de comer a muchos niños y niñas que sin esa posibilidad no llevarían nada al estómago".

Desde Agmer subrayaron que el 95% de los agremiados mantuvieron el cese de actividades, y recordaron que, en caso de no recibir una mejor propuesta salarial, realizarán 48 horas de paro este jueves 29 febrero y viernes 1 de marzo. El Gobierno de Entre Ríos había ofrecido un 18% de aumento tomando como base los sueldos de enero.

Al igual que Macri en CABA, en Corrientes el gobernador Gustavo Valdés anunció que “serán descontados” los días de paro que tuvo un dispar acatamiento tras la conciliación obligatoria dispuesta el viernes en la provincia.

En el acto realizado en la escuela secundaria General San Martín, de la capital provincial, Valdés se refirió al “contexto difícil” del país y al “esfuerzo importante” que está realizando Corrientes en el área de la educación, al mencionar el pago del Fonid con recursos provinciales y los últimos incrementos salariales.

El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (Suteco), entidad adherida a Ctera, concretó hoy la medida de fuerza que tuvo un acatamiento menor del 20% en algunos establecimientos y en otros el 80%.

En Formosa, el gobernador Gildo Insfrán dio inicio al ciclo lectivo con la inauguración de los edificios educativos de la Escuela Primaria N° 43, el Jardín de Infantes N° 24 y la Escuela Secundaria N° 70 en medio del paro al que se sumó el gremio provincial Docentes Autoconvocados.

El gremio marchó a la casa de gobierno provincial para llevar al mandatario “el reclamo provincial por $590 mil de salario inicial, por paritarias nacionales y provinciales y por el boleto estudiantil gratuito" entre otros reclamos.

En tanto, el director General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, criticó hoy al gobierno del presidente Javier Milei porque por suspender el pago del Fonid.

El funcionario indicó que en el distrito el gobernador Axel Kicillof está "trabajando mucho con los gremios" para garantizar el inicio del ciclo lectivo, previsto para el 1 de marzo próximo.

Al paro nacional, también se unieron los docentes de Tierra del Fuego con movilizaciones en toda la provincia y advirtieron que si el gobierno local no acepta retomar las negociaciones paritarias, peligra el inicio de clases previsto para el próximo viernes 1 de marzo.

Las protestas continuarán mañana y el miércoles con "desobligaciones" (implica concurrir a los puestos de trabajo y no cumplir funciones en determinados horarios) mientras que el jueves habrá un congreso de delegados.

En Bahía Blanca, gremios docentes realizaron un acto en la plaza Rivadavia, frente al Palacio Municipal.

Mañana a las 18, según está previsto luego de la convocatoria del Gobierno nacional, que los ministros de Educación de todas las provincias y los gremios docentes con representación nacional concurran a la sede de la cartera de Trabajo para acordar nuevos salarios. (Télam)