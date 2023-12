Con precios congelados, las editoriales independientes tientan a los que buscan regalos de Navidad

(Por Ana Clara Pérez Cotten) En medio de una economía signada por la inflación, la incertidumbre sobre el devenir del consumo en los próximos meses y la escalada sostenida del precio del papel y los costos de publicación, las editoriales independientes acordaron congelar los precios de sus catálogos, organizaron ferias y lanzaron promociones, todas acciones para fidelizar y acompañar a sus lectores que, a la vez, convierten a los libros en una buena opción de regalo para Navidad.

En un acuerdo informal sellado al calor de la comunicación permanente que mantienen desde hace años, los sellos independientes decidieron postergar el aumento del precio de los libros de sus catálogos hasta enero para, de esa forma, sostener las ventas durante las fiestas.

Esta articulación no solo apunta a las estrategias de precios y mercado, sino que los sellos piensan en cómo abroquelarse junto a sus lectores a través de lo que saben hacer: libros.

"Satélites naturales" es un libro pensado y editado por doce editoriales independientes que reúne trece textos en torno a la escritura, la lectura, los libros y las bibliotecas. Entropía, Blatt & Ríos, Ampersand, Sigilo, Caja Negra, Godot, Eterna Cadencia, Mar Dulce, Leteo Edito, El cuenco de Plata, Gourmet y El gato y la caja hicieron su aporte. Con la compra de dos libros de estos sellos, el lector se lleva un ejemplar de "Satélites naturales". El sello Vinilo, por su parte, organizó un showroom en el que ofrece todos los volúmenes de su catálogo pero también pins, postales o bolsas de tela con motivos literarios.

La editora y periodista cultural Malena Rey, parte del equipo de la editorial Caja Negra, contó a Télam que la editorial ha decidido no aumentar los precios hasta comienzos de 2024. Por otra parte, y de cara a la Navidad, ofrecen títulos por menos de $10.000, un precio muy por debajo del costo de las novedades de los grandes conglomerados editoriales. "Manual de la feminista aguafiestas", de Sara Ahmed -también autora de los ensayos "La promesa de la felicidad", "Vivir una vida feminista" y "¡Denuncia!", es un manual que apunta a convertirse en una guía de recursos prácticos para la militancia cotidiana y llega a las librerías a $8.800. "Según", el libro en el que Osvaldo Baigorria permite acceder a sus lecturas en una suerte de biografía intelectual, cuesta $6.600. "Constructos Flatline", la la tesis doctoral de Mark Fisher, presentada en la Universidad de Warwick en 1999 y que durante años circuló como una obra de culto en la blogósfera fue publicada por Caja Negra y se consigue a $9.800.

"Vivimos un presente de mucha incertidumbre, con aumentos altísimos de precios en los costos: en los fletes, la imprenta y papel", admite Mariano Blatt, uno de los fundadores del sello Blatt & Ríos. "Nosotros vamos a aumentar en enero un porcentaje que aún no definimos pero que rondará el 30%, siempre teniendo en cuenta las capacidades del bolsillo de los compradores de nuestros libros. Esa va a ser nuestra divisa: no perder dinero y quedar cerca del bolsillo de los compradores", cuenta sobre cómo imagina el escenario de los próximos meses. Sin embargo, acepta que esa decisión sostiene el pacto de lectura, pero pone en riesgo la continuidad del proyecto: "Para nosotros esto implica algo que no es sostenible en el largo plazo, que es resignar rentabilidad".

"Muchas de las editoriales independientes no aumentamos los precios después de la tercera peor devaluación de la historia argentina. Es decir que para estas fiestas, regalar un libro va a ser un 120% más barato de lo que iba a ser hace unos días. Si pueden, regalen libros de editoriales independientes. La oferta es amplia, variada y de calidad", compartió el editor desde su cuenta en Instagram.

El miércoles 27 de 10 a 18 horas, en la sede de la editorial en Loyola 475, Blatt & Ríos organizará un brindis con autores para cerrar el año y, además, una feria de libros fallados y con descuentos. "Los libros tienen pequeñas fallas (daños en la tapa, alguna página mal doblada). Son todos detalles que hacen que el libro no pueda venderse en librerías pero el libro en sí está completo y se puede leer sin problemas. Esos libros van a estar al 50% de su precio", adelantó.

Desde el sector de ventas y distribución del sello Ampersand, que tiene en un catálogo de libros con un formato cuidado y elegante que comprende literatura pero también estudios culturales y arte, consideran que encontrar el punto justo entre un precio viable para el sello y la posibilidad de sostener las ventas se ha vuelto complejo. "Nuestra política de precios consiste en que los libros sean accesibles, pero al mismo tiempo acompañando un poco el ritmo inflacionario. Tratamos de no aumentar todos los meses, sino cuando ya los precios se están escapando mucho. Como para no quedar desfasados de los precios del mercado. Se trata de tener en el radar en qué andan las otras editoriales y más o menos ir por ahí, con la intención de que el libro no se vuelva algo imposible de comprar, sino que siga siendo accesible", explicaron.

El sello puso a disposición del público un código para obtener 10% de descuento en las compras on line: "10% de descuento en nuestra web utilizando el código AMPER2023. 3 cuotas sin interés. Envíos gratis a todo el país". Y proponen por $19.900 el volumen del "Atlas de botánica argentina", por $5.900 "Una lectora de provincia" el libro que María Teresa Andruetto publicó dentro de la ya mítica Colección Lectores o el ensayo "Los videojuegos como cultura" de Daniel Muriel y Garry Crawford a $10.900,00.

La promoción, que llegó a los lectores bajo la consigna "No fue un año fácil, regalemos libros", da cuenta del espíritu con el que todo el sector cierra el año y se prepara para los próximos meses. (Télam)