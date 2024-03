Condenan a un profesor de equitación a 7 años de prisión por abusar de tres alumnas en San Luis

Un hombre de 56 años, profesor de equitación, fue condenado a 7 años de prisión acusado de abuso sexual simple agravado por la calidad de encargado de la educación o guarda, en concurso real, contra tres de sus alumnas menores de edad.

El condenado "reconoció los hechos, admitió su autoría y aceptó la calificación legal y la pena propuesta por la Fiscalía", informaron fuentes judiciales.

La pena fue establecida ayer, en una audiencia de juicio abreviado donde el fiscal de Juicio N° 2, Fernando Rodríguez, solicitó ante el Colegio de Jueces de la ciudad de San Luis que el imputado sea condenado a siete años de prisión frente al pedido del Fiscal de Instrucción, de 14 años de prisión.

El hombre llegó a juicio con una acusación de abuso sexual con acceso carnal y dos acusaciones de abuso sexual simple, todo en concurso real y agravadas por la calidad de encargado de la educación o guarda.

El pedido para la abreviación de la causa tuvo el consentimiento de la defensa del acusado, representada por el Defensor Oficial de Juicio, Esteban Sala; del Defensor de la Niñez, Adolescencia e Incapaces N° 1 Sebastián Privitera y de los progenitores de las víctimas menores de edad y el tribunal estuvo integrado por Julio Fernando De Viana, Hugo Guillermo Saa Petrino y María Eugenia Zabala Chacur.

Los hechos ocurrieron entre octubre de 2021 y marzo de 2022 en una quinta ecuestre ubicada sobre la Avenida del Viento Chorrillero de Juana Koslay, distante a 7 kilómetros de la capital de San Luis.

"Aprovechándose de su calidad de profesor y guardador, como así también de la confianza previa que existía con las niñas, le requería a sus alumnas que lo acompañaran al lugar donde guardaban las monturas, y también que ingresaran a una habitación de su casa que se encuentra en el mismo terreno donde funciona la escuela", detalló el fiscal Rodríguez.

"Allí, en reiteradas oportunidades les realizó tocamientos a las damnificadas en diversas partes del cuerpo, por encima de la ropa y al momento de subirse a los caballos, utilizaba dicha maniobra para tocarles las piernas y sus partes íntimas", narró.

Sobre la calificación legal con la que finalmente fue condenado explicó que se "acreditaron los tocamientos, pero no el acceso carnal" por lo que la calificación legal finalmente quedó como abuso sexual simple agravado por la calidad de encargado de la educación o guarda, en concurso real por tres hechos".

El defensor oficial afirmó que la propuesta del Ministerio Público Fiscal "luce razonable y entendemos que es un acuerdo justo" y agregó que "no hay una sola pericia médica agregada a la causa que pruebe el acceso carnal".

Por su parte el Defensor de la Niñez, Adolescencia e Incapaces, Sebastián Privitera, dijo que las niñas "no quieren saber nada con el juicio y que todo esto termine rápido, por lo que hablé con sus padres, les expliqué que hubo una variación en la calificación y entendieron las características del juicio abreviado y están de acuerdo".

Las madres de las niñas damnificadas dieron su conformidad al acuerdo alcanzado entre las partes y dijeron que "por lo menos durante siete años esta persona no le va hacer daño a nadie como les hizo a nuestras hijas".

De homologarse el acuerdo, la condena será de cumplimiento efectivo hasta el agotamiento de la pena, por lo que el instructor no podrá acceder a ningún tipo de beneficio, como por ejemplo el de las salidas transitorias y en espera de esa formalidad el imputado continuará alojado en el Servicio Penitenciario. (Télam)