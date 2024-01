Confirman cinco casos autóctonos de dengue en la Ciudad de Buenos Aires

El Ministerio de Salud porteño informó cinco casos (tres confirmados y dos probables) de dengue sin antecedentes de viaje en la Ciudad de Buenos Aires, lo que representarían los primeros casos autóctonos de la temporada en tanto que desde junio se registraron 43 casos confirmados y probables en total.

"Desde la semana epidemiológica 27, comenzada en junio del 2023 hasta la fecha se registraron 43 casos de dengue posibles/confirmados. Los casos corresponden a 14 de las 15 comunas de la Ciudad", informó la cartera sanitaria porteña.

E indicó que de ese total, cinco casos confirmados/probables (tres confirmados, dos probables) "no cuentan con antecedentes de viaje inmediato, siendo los primeros casos autóctonos de la temporada 2023/2024" y que todos los pacientes se encuentran en buen estado de salud.

Además, describieron que de los tres casos confirmados, dos fueron registrados en el mismo domicilio de la comuna 11 (barrios de Villa General Mitre, Villa Devoto, Villa del Parque y Villa Santa Rita) y el restante en la comuna 4 (La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya).

Y detallaron que "se realizaron acciones de vigilancia y control en la zona: rastreos febriles, operativo de prevención, y evaluación de posibles espacios de propagación del mosquito, sin encontrar nuevos casos sospechosos en la zona".

El dengue es una enfermedad transmitida por la picadura del mosquito aedes aegypti; aunque la mayoría de las infecciones son asintomáticas o generan manifestaciones leves, en algunos casos puede agravarse e incluso ser letal.

Los síntomas más frecuentes son fiebre (>38.5°C), cansancio, dolores de cabeza y detrás de los ojos, dolor muscular, dolor articular, lesiones en la piel (tipo sarpullido) con importante picazón, diarrea y, aunque menos frecuente, el sangrado por nariz o encías.

"La consulta médica debe realizarse ante la aparición de fiebre en personas que residen o han transitado en zonas de transmisión activa de virus o con presencia del mosquito Aedes Aegypti, dentro de los 15 días previos al inicio de los síntomas", informaron desde el Hospital de Clínicas en un comunicado.

Y detallaron que "el virus del dengue puede afectar a cualquier edad y la gravedad puede estar relacionada con las comorbilidades de los pacientes, la re-exposición a otro serotipo del virus y en raras ocasiones con la infección por DEN2".

Una de las medidas de prevención más importante es eliminar los posibles criaderos de los huevos de mosquitos que, según los especialistas, deben sostenerse durante todo el año.

Para esto se debe "descacharrizar", es decir, evitar todos los elementos que puedan contener agua estancada (como neumáticos viejos, troncos rotos, recipientes sin uso, etc); manejar adecuadamente elementos con agua estancada para evitar larvas y pupas, que son etapas evolutivas del mosquito: porta-macetas (ej.: colocarles arena), plantas en agua o floreros (cambiar frecuente el agua y cepillar internamente el recipiente), piscinas (colocar peces larvífagos, como madrecita, o sellos con Bacillus thuringiensis).

A la vez, cuando el mosquito llega a la etapa adulta utilizar adulticidas (insecticidas en aerosol o espirales) durante el día, especialmente al amanecer y al anochecer, y mosquiteros.

En referencia a los cuidados personales, se recomienda minimizar la exposición individual durante las actividades al aire libre, utilizar repelentes tópicos en la piel expuesta y citronella en los niños entre 2 meses y 2 años, aplicada por el adulto con cuidado; en menores de 2 meses solo se puede utilizar tul en la cuna o en el cochecito. También se recomienda usar camisas y pantalones de manga larga y colores claros.

Respecto a la vacunación contra el virus, que actualmente está disponible sólo en el sector privado, Mónica Foccoli, jefa a cargo de la División Infectología del Hospital de Clínicas, sostuvo que es "un elemento más de prevención y siempre debe estar asociada a las medidas de control y prevención mencionadas antes".

Y agregó que “por las características de la vacuna, que contiene virus atenuado, no todas las personas pueden recibirla y requieren de una consulta médica previa”. (Télam)