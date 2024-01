Confirman el cuarto caso de dengue autóctono en Córdoba

El Ministerio de Salud de Córdoba informó hoy el registro del cuarto caso en lo que va de la temporada 2023/2024 en la provincia del dengue autóctono, que transmite el mosquito Aedes aegypti, que infectó a una persona de 27 años residente en la capital local.

La información oficial suministrada por la cartera de Salud detalla que el afectado no tiene antecedente de viaje a otras regiones del país o al exterior, y que fue atendido en forma ambulatoria en una institución pública de la ciudad, en tanto que la patología fue confirmada por el Laboratorio Central de la provincia.

Es el cuarto caso de dengue autóctono en lo que va de la temporada, que va desde octubre de 2023 hasta la actualidad, mientras que en el mismo período son 49 los casos importados confirmados correspondientes a personas que viajaron a Chaco, Formosa, Misiones, Paraguay, México y Perú.

Asimismo destaca que en el mismo período no se han reportado casos de personas infectadas por chikungunya o zika.

En todos los casos el Departamento de Zoonosis de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud realiza las acciones correspondientes de vigilancia y control vectorial, que se inician a partir de la notificación de un caso sospechoso o confirmado, motivo por el que las autoridades recuerdan la importancia de la consulta temprana a un centro de salud.

Cuando se reporta el caso el afectado recibe el diagnóstico y la atención necesaria, además "se pone en marcha el operativo de control de foco" mediante fumigación en la vivienda de la persona afectada y de la zona y en una búsqueda activa de pacientes febriles que puedan estar cursando la enfermedad, explicó Ana Willington, directora de Epidemiología.

La funcionaria también recomendó la importancia de que las personas que viajan a otras provincias, o países con circulación tengan precaución con las picaduras, a su regreso, consulten sin demora ante síntomas compatibles, indicando los lugares visitados.

Al respecto recordó que los síntomas compatibles de dengue son la fiebre, dolor muscular, articular, de cabeza o detrás de los ojos, decaimiento o erupciones en la piel", y pidió "no automedicarse; en especial, no consumir aspirinas o ibuprofeno ni aplicarse inyecciones intramusculares, y acudir a la consulta rápidamente".

(Télam)