Continúa interrumpida la navegación por el choque de un buque contra el puente Zárate Brazo Largo

La navegación en el río Paraná a la altura de la localidad bonaerense de Zárate sigue interrumpida luego de que ayer un buque de bandera Liberiana colisionó contra un pilar del Complejo Ferroviario Zárate Brazo Largo, informaron desde Prefectura Naval Argentina (PNA) y añadieron que todavía "no se puede precisar" cuándo podrán trasladar al barco para restablecer la circulación.

La Prefectura "trabaja actualmente en el lugar para regular el tránsito de buques en la zona", informó esta mañana la fuerza a través de un comunicado.

Según confirmó a Télam el jefe de Prefectura Zárate, el prefecto principal Daniel Sittner, "la navegación se encuentra interrumpida hasta que las condiciones de seguridad permitan llevar al buque a un lugar de fondeo seguro. A partir de ese momento se restablece la navegación".

En tanto, los buques esperan a que se libere la vía navegable en "lugares habilitados para fondear", bajo la coordinación del Centro de Control de Tráfico Zárate de la PNA.

La colisión ocurrió ayer a la tarde cuando una embarcación de gran porte, que se dirigía hacia el puerto santafesino de San Lorenzo, sin carga y con tripulación mínima, rozó uno de los pilares del puente Zárate Brazo Largo, lo que causó su detención y una avería en el casco, del lado de estribor.

"Un práctico, en el momento en que el buque se encontraba navegando aguas arriba, sufrió problemas en el timón, por causas que aún se desconocen, y perdió el control, colisionando con un pilar de protección del puente sobre la margen derecha del complejo, a la altura del kilómetro 106 del río Paraná de las Palmas", se detalló en el comunicado.

Prefectura destacó guardacostas y personal especializado en este tipo de asistencias, que "se dirigieron al lugar y constataron que no hubo tripulantes lesionados ni derrames contaminantes", abundó PNA.

Esta mañana, personal técnico especializado se encontraba inspeccionado la integridad del casco de la embarcación y sus sistemas de electricidad y máquinas.

Consultado sobre cuándo se restablecerá la navegación, Sittner indicó que "no se puede precisar por el momento".

"Se están llevando a cabo las inspecciones correspondientes para definir el traslado del buque con seguridad", afirmó el prefecto principal a Télam.

La embarcación siniestrada es de 228 metros de largo, 36.5 de manga ancho, y provenía de Singapur con destino a San Lorenzo, se agregó en el texto.

Interviene en el hecho el Juzgado Federal de Campana a cargo de Adrián González Charvay.

En tanto, el tránsito vehicular circula con normalidad sobre el puente Zárate Brazo Largo y se restringió la velocidad máxima a 60 kilómetros por hora, mientras se realiza una evaluación de daños en la estructura. (Télam)