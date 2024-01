Continúa la búsqueda del camionero que cayó al agua en Santa Fe cerca del túnel subfluvial

Un equipo de buzos tácticos de la Policía de Santa Fe retomó hoy la búsqueda del cuerpo del camionero que ayer cayó a las aguas del arroyo Miní cuando conducía su vehículo por la ruta nacional 168 hacia el túnel subfluvial que une a esa provincia con la de Entre Ríos, informaron voceros policiales.

Las autoridades identificaron al trabajador como Matías Costa, de 31 años, residente en la localidad cordobesa de Unquillo, quien trabajaba para una empresa de transporte de la ciudad de Córdoba y se encontraba en viaje hacia Misiones llevando una máquina compactadora.

La búsqueda fue retomada hoy a las 8.30 y era presenciada por los familiares de Costa y por el dueño de la empresa, que viajaron desde Córdoba una vez que se constataron los datos del camión hallado sumergido en el arroyo, a unos cuatro metros de profundidad.

Los rescatistas indicaron que la turbiedad de las aguas dificulta las tareas de búsqueda y que el cuerpo de Costa podría estar dentro de la cabina, pero no descartan que haya quedado atrapado debajo del camión.

En el reinicio de la búsqueda una pala mecánica está despejando la zona de vegetación para permitir el trabajo de una docena de buzos tácticos y luego se sumará maquinaria que trabajará desde arriba del puente aliviador, con el objetivo final de retirar tanto el camión como la máquina que transportaba. una vez que se halle el cuerpo.

El camión fue hallado ayer a media mañana en el arroyo Miní, uno de los que desaguan en el río Paraná, a la altura del kilómetro 12 de la ruta nacional 168, que se inicia en el ingreso a la ciudad de Santa Fe y la comunica con el túnel Uranga-Sylvestre Begnis.

Anoche, antes de suspender las actividades, subdirector de Bomberos Zapadores de Santa Fe, Ariel Blanc, contó que "se trabajó en la intención de poder extraer o poder movilizar la estructura del vehículo dentro de agua para poder acceder a lo que es la cabina y poder intentar el recupero del cuerpo".

En la labor, a cargo de buzos tácticos y personal de bomberos, se contó con una máquina retroexcavadora, proporcionada por Vialidad de San Fe, lingas y cadenas.

"El camión está encajado en el lecho del arroyo, que tiene una profundidad de entre 6 y 8 metros. No podemos saber a ciencia cierta qué pasó con el conductor. Sabemos que, por el impacto, la cabina se deformó y estamos manejando la hipótesis de que se encuentre dentro de la cabina o que haya sido expulsado y atrapado por la misma estructura del vehículo", consignó Blanc.

En principio, se había conjeturado que el camión había roto las barandas del puente alrededor de las 2 de la mañana y que había continuado su camino, pero con el avance de las horas se corroboró que el vehículo no había cruzado el túnel, único destino posible desde ese lugar.

Por esa razón, mientras personal de Vialidad Nacional realizaba un operativo de reducción del carril y señalamiento de seguridad, la policía de Santa Fe y Gendarmería Nacional comenzaron a buscar el rodado, alertados por una mancha de gasoil que se observaba en las aguas del arroyo.

