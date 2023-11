Controlan el incendio forestal en el norte de Córdoba, pero se desata un nuevo en el sur provincial

(Suma nuevo incendio en el sur de Córdoba)

Bomberos voluntarios y brigadistas especializados lograron contener esta mañana el importante incendio forestal que se registra desde el miércoles en una zona agreste del departamento Tulumba, en el norte de Córdoba, informaron fuentes provinciales, pero se desató este mediodía un nuevo foco en el sur provincial.

El nuevo foco ígneo se desarrolla en una zona rural cercana en el Río Los Sauces, jurisdicción de Berrotarán, en el departamento Río Cuarto, donde trabajan efectivos de cuarteles de bomberos de la zona, a la vez que dos aviones hidrantes colaboran con tareas de enfriamiento desde el aire.

Esta mañana, el secretario de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, Claudio Vignetta, había detallado: "Por el momento no se observa actividad en el incendio", en relación al foco que desde hace dos días afecta la zona de San Pedro Viejo, poblado ubicado unos 170 kilómetros al norte de la capital provincial.

El funcionario precisó que "a la madrugada entró humedad ambiente importante y ahora ya empezó a lloviznar".

"Por el momento no va a poder hacerse el vuelo de reconocimiento, porque las condiciones meteorológicas imposibilitan hacerlo, así que vamos a esperar para poder sobrevolar la zona", completó.

En la jornada de ayer colaboraron con los bomberos en tierra, cuatro aviones hidrantes provistos por la provincia, además de que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) desplegó un helicóptero y un avión vigía para prestar servicios de monitoreo y colaborar con la planificación de las tareas de brigadas en terreno en el incendio activo ubicado en San Pedro Norte.

Asimismo, Vignetta también hizo referencia a la posibilidad de reinicio del fuego, asegurando que "todo el personal de bomberos voluntarios y ETAC permanecen instalados en el sector a los fines de evitar posibles reinicios y podríamos decir que el incendio está contenido y que no tiene actividad".

Un informe desarrollado por Observatorio Hidro-Meteorológico de la provincia de Córdoba señala que "eI ingreso gradual de una perturbación en niveles medios asociado con la presencia de una masa de aire húmedo, generarían áreas de tormentas y precipitaciones entre la tarde/noche de hoy y madrugada del sábado en diversos sectores de la provincia".

El análisis, que tiene validez desde hoy a las 18 horas hasta mañana, sábado, a las 4 de la madrugada, indica además que "el evento iniciará en el sur y sudeste provincial, con el desarrollo de tormentas de variada intensidad con probabilidad de tiempo severo, entre las 19 y las 0".

Se esperan tormentas ocasionalmente fuertes con abundante caída de agua en cortos periodos, ocurrencia de granizo, actividad eléctrica y ráfagas intensas asociadas.

