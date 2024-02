Corte de calle en el barrio porteño de Caballito en protesta por la falta de luz

Vecinos del barrio porteño de Caballito cortaron hoy el tránsito en la avenida Directorio, a la altura de la calle Viel, para reclamar por la inmediata restitución del servicio eléctrico que desde hace varios días afecta a miles de usuarios.

Según la última actualización de las 18, un total de 16.296 usuarios de Edesur se encontraban sin suministro eléctrico, de los cuales 4.923 corresponden al barrio de Caballito y 2.252 a Parque Chacabuco.

Entre los vecinos de ambos barrios porteños, que reclaman por la restitución del servicio sobre la avenida Directorio y Viel se encontraba Carolina, quien desde el sábado no tiene luz en el departamento en el que vive junto a su madre, de 74 años, y sus dos hijos.

"Anoche por el calor sacamos el colchón al balcón, no nos quedó otra que dormir afuera hasta que empezó a llover", contó a Télam la mujer, con su bebé de nueve meses en brazos, a quien tuvo que llevar a bañar "a la pileta de una cancha" por la falta de agua.

Graciela, jubilada de 74 años y vecina de Caballito, relató que con el aguinaldo que cobró en diciembre compró "un poco de carne" que puso en el freezer y que debido a la falta de luz tuvo que "tirar todo".

"Pensé que si había un poco de luz, aunque sea dos o tres horas, enchufo la heladera y lo salvo, pero no, no vino. Todo eso va a la basura, mi aguinaldo va a la basura", contó compungida.

Entre los principales reclamos de los vecinos que se manifiestan desde esta mañana sobre la avenida Directorio con corte de tránsito, se destaca la necesidad de "información y respuestas" por parte de Edesur, dijo Jorgelina, vecina de Directorio y Beauchef.

"No hay soluciones, nadie nos dice nada. Hay un colegio pupilo de discapacitados, familias que tienen niños enfermos o gente mayor que no puede subir ni bajar escaleras", lamentó, y explicó que la situación es "desesperante".

La respuesta de la empresa "es automatizada" y ejemplificó: "Recién me llegó un mail de Edesur diciéndome que se acaba de incendiar la planta, lo que pasó el sábado me lo están informando por mail hoy".

En tanto, sobre la avenida José María Moreno y Formosa, donde se encuentra la subestación Caballito que al incendiarse el sábado dejó sin servicio eléctrico a unos 60.000 usuarios, la luz "va y viene", en los distintos locales del barrio, indicaron comerciantes de la zona.

Martina, que atiende una dietética lindera a la subestación, dijo que "nos cortan la luz acá, viene un ratito, después le dan a la panadería de enfrente, le dan al otro restaurante, entonces nos cortan a nosotros. Supuestamente esto va a ser por al menos una semana sí o sí, pero no sabemos, no nos dan respuestas y necesitamos saber porque perdemos mercadería", aseveró la joven.

Y añadió que en el barrio "hay mucha gente mayor que necesita usar el ascensor, no pueden salir a hacer sus compras, no tienen manera de salir".

Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) informó que lleva adelante un "operativo de prevención y asistencia a los más de 3.500 vecinos que continúan sin suministro eléctrico" en el barrio, priorizando a "personas con problemas de salud y electrodependientes".

En este sentido, remarcaron que ya se entregaron más de 15 mil botellas de agua, se llenaron más de 35 tanques en edificios de la zona y los centros de salud de la zona fueron asistidos con grupos electrógenos.

Según indicó Edesur, en la subestación el foco del incendio "se habría originado en una máquina de filtración de aceite" durante tareas de mantenimiento "afectando al resto de las instalaciones". (Télam)