Cortes de luz, rutas afectadas y anegamientos en San Juan

Una fuerte tormenta de lluvia y viento a la medianoche en San Juan afectó a los cinco departamentos más poblados y sus alrededores, generando caída de ramas, cortes del suministro eléctrico, cortes en caminos rurales y algunas anegaciones, pero no evacuados.

Según informó esta mañana el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, "desde primera hora de la mañana se está realizando un relevamiento de la situación de los distintos departamentos, destacando que hasta el momento no se registran familias afectadas, ni hay evacuados".

La lluvia afectó a los departamentos céntricos de Capital Chimbas, Rivadavia, Rawson y Santa Lucía, además de zonas rurales cercanas, como 9 de julio, hasta donde se trasladó esta mañana el el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, junto a la directora de Emergencia y Políticas Alimentarias, Cristina Cardozo.

En la empresa Energía San Juan, que distribuye la electricidad domiciliaria en la provincia Cuyana, dijeron esta mañana que "por distintos episodios registrados en diferentes zonas, unos 12.000 usuarios tuvieron cortes en el suministro eléctrico" y que "las brigadas trabajaron toda la noche para restablecer el servicio, especialmente en Santa Lucía y 9 de Julio".

Igualmente indicaron que "aún quedan mas de 300 reclamos sin resolver" y que "la mayoría de los casos de cortes, se debió a la caída de ramas sobre el tendido eléctrico".

Por su parte, Vialidad Nacional informó que "debido a tormentas y aludes en la zona del Llano de las Liebres, del lado chileno, continúa cortado el tránsito por el Paso de Agua Negra" que une a San Juan con la IV Región de Chile.

El paso internacional viene de una semana de cortes intermitentes por las lluvias, crecidas de ríos en la alta cordillera y aludes en diversas zonas.

En tanto, en la localidad cordillerana de Barreal, Vialidad Nacional informó un corte en la Ruta 149 que une a Barreal con Calingasta y en la Ruta 40 que va al norte e indicó que "hay bajada de crecientes en los badenes de la ruta" por lo que recomendó "no viajar de noche".

En el sur sanjuanino, la Municipalidad de Pocito detalló que "se registraron anegamientos de viviendas en la zona de Carpintería y en casas humildes de la Ruta 40 y calle Mendoza", pero que "no hay evacuados por el momento".

Finalmente, la Policía de San Juan emitió un comunicado en que señala que "todos los caminos se encuentran transitables, pero con precaución ya que hay maquinaria trabajando para retirar material de arrastre en distintas zonas rurales de San Juan". (Télam)