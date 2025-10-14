Creatividad y control en el aula: los nuevos usos de la IA en la educación

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La inteligencia artificial ya no es un tema exclusivo de la tecnología o los negocios: también está transformando la manera en que estudiantes y docentes interactúan con el conocimiento. En escuelas y universidades del interior del país, la IA empieza a verse tanto como un recurso para fomentar la creatividad como una herramienta de control que asegura transparencia en los procesos académicos.

Estudiantes que buscan nuevas formas de expresarse

El alumno del siglo XXI no se limita a copiar conceptos de un libro. Hoy, con solo unas pocas indicaciones, puede generar borradores de ensayos, resúmenes o esquemas completos. Sin embargo, el verdadero valor educativo está en cómo se utilizan esas bases.

Muchos estudiantes recurren a herramientas de reescritura como paraphraser para darle un giro personal a los textos, adaptarlos a su estilo o simplificar un lenguaje demasiado técnico. Esto les permite no solo ahorrar tiempo, sino también ejercitar una habilidad clave: la capacidad de reformular ideas y apropiarse de los contenidos.

Docentes frente al dilema de la autoría

El otro lado de la moneda lo viven los profesores. ¿Cómo saber si un trabajo refleja realmente el esfuerzo de un estudiante? Para responder a esa pregunta, varios centros educativos empezaron a incorporar sistemas de verificación. Herramientas como chatgpt zero permiten detectar si un ensayo, un informe o incluso una simple redacción fue generado por un modelo de IA.

Este control no busca penalizar, sino equilibrar. Al identificar con claridad qué parte del trabajo proviene de un algoritmo y cuál del alumno, los docentes pueden guiar mejor a sus estudiantes en el proceso de aprendizaje.

La oportunidad institucional

La discusión no se limita a la dinámica de la clase. A nivel institucional, la IA abre la puerta a nuevas formas de gestión. Algunas universidades del interior ya la aplican en la organización de bibliotecas digitales, en la generación automática de material de apoyo o en la elaboración de informes estadísticos sobre el desempeño estudiantil.

Estas aplicaciones no reemplazan al personal docente o administrativo, pero sí optimizan el tiempo y permiten concentrar esfuerzos en tareas pedagógicas.

Mirando hacia adelante

El gran desafío será encontrar un equilibrio justo: aprovechar la capacidad de la inteligencia artificial para potenciar la creatividad y la innovación, pero con la transparencia y la ética como pilares fundamentales.

La educación del futuro no será ni completamente humana ni completamente artificial, sino una combinación de ambas. Y en esa mezcla, tanto los estudiantes como los docentes del interior del país tienen mucho que ganar.