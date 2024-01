Crece la participación de mujeres trabajando en los puertos de la provincia de Buenos Aires

La cantidad de mujeres que trabajan en los Consorcios de Gestión Portuaria de la Provincia de Buenos Aires creció 4 puntos porcentuales durante 2023, según el Relevamiento de Géneros en esos ámbitos realizado por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense.

El ámbito portuario es un sector eminentemente masculinizado y la conformación de los planteles de trabajo de cada uno de los Consorcios de Gestión no escapa a esta lógica histórica, es por esto que se puso en marcha el "Puertos en Clave de Géneros" impulsado por la Subsecretaría de Asuntos Portuarios, a cargo de Juan Cruz Lucero y dependiente de la cartera provincial que dirige Augusto Costa.

En el marco de ese programa se llevó adelante el segundo Relevamiento de Géneros en el ámbito portuario, correspondiente al año 2023.

El objetivo de esta segunda edición fue conocer la evolución de la situación y composición actual del empleo, el acceso y los derechos en el ámbito portuario, para poder evaluar las acciones implementadas y poder seguir trabajando en elaborar y ejecutar políticas que promuevan comunidades portuarias más igualitarias y equitativas.

Del informe se desprende que, del total del personal portuario, el 72% son hombres y el 28% mujeres, y solo una persona de que no se identifica con estos dos géneros.

En 2021, estos porcentajes representaban el 76% y el 24% respectivamente, lo que implica un crecimiento del 4% en la participación de trabajadoras en el entramado portuario de la provincia de Buenos Aires.

"Queda plasmado en esta mejora que las políticas implementadas por la provincia durante los últimos cuatro años de gestión, en conjunto con los Consorcios de Gestión Portuaria, impulsaron la mayor incorporación de mujeres en el ámbito portuario, particularmente en aquellas tareas donde la brecha es más significativa", precisó la cartera de Producción.

Según se destacó, en 2023, el 60% de los trabajos llevados a cabo en el muelle fueron realizados por varones y el 40% por mujeres.

En 2021 la situación era muy distinta, ya que el 100% de este tipo de trabajos eran realizados por varones.

También creció la participación femenina como operadoras de equipo: en 2023 las mujeres ocuparon el 39% de esos cargos, mientras que en 2021 sólo representaban el 3%.

El informe también relevó la existencia o no de espacios y proyectos con perspectiva de género en los puertos públicos provinciales: el 38% cuenta con protocolos contra las violencias de género, el 50% con espacios institucionalizados a los cuales pueda acudir antes situaciones problemáticas, el 13% posee lactarios, el 50% licencias extendidas por primeros meses de crianza para los hombres, el 13% jardines maternales/paternales y el 75% realiza reintegros por gastos de jardín maternal/paternal y/o de infantes.

Durante los últimos cuatro años de gestión, se llevaron adelante políticas públicas con perspectiva de género y se impulsaron espacios de trabajo e iniciativas vinculadas a trabajar sobre la temática en todos los puertos públicos provinciales y esto se traduce en el incipiente avance de las mujeres y otros géneros en el sector, resaltó el informe de ministerial. (Télam)