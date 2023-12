Crecen en el mundo las muestras de arte dedicadas a mujeres, maestras, pioneras de la historia

(Por Mercedes Ezquiaga). Numerosos museos y espacios culturales de todo el mundo se preparan para cerrar su calendario 2023 con exposiciones dedicadas al "poder de las mujeres", a través de guiones y curadurías que ponen el foco en su invisibilizado rol a lo largo de la historia, y en correlato con el creciente activismo feminista, que reclama paridad e igualdad en las representaciones de colecciones artísticas internacionales. Son cada vez más recurrentes y extendidas las iniciativas para combatir la histórica desigualdad de representación de género en el mundo del arte, históricamente bajo la mirada patriarcal: no en vano ha crecido con fuerza en el último tiempo el término feminista "herstory" para definir la "historia" desde el punto de vista de la mujer ("her"), y que juega con la palabra inglesa historia (his-story, el relato de él).

Las muestras "What if Women Ruled the World?", en el Museo Nacional de Arte Contemporáneo de Atenas (EM?T); "Adelantadas a su tiempo: mujeres pioneras desde el Renacimiento hasta el siglo XX", en la galería neoyorquina R+V; "Peinados, mujeres y poder en el Renacimiento", en el museo italiano Gallerie d'Italia Vicenza, y la recientemente inaugurada "Maestras" en el madrileño Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y "Women dressing women" en el MET dan cuenta de este fenómeno que busca aportar una mirada y comprensión del mundo distinta a la establecida durante centurias.

"En un momento en que asistimos en Europa y fuera de ella al auge de regímenes autoritarios impulsados por hombres, que conducen a la polarización social y política y al aumento de las tensiones geopolíticas, parece un momento oportuno para esta reflexión", dice en un comunicado el museo de Grecia, donde acaba de abrir la exposición "¿Y si las mujeres gobernaran el mundo?".

Se trata de un ciclo de varios episodios que inauguró el pasado 14 de diciembre y que incluye una nueva colgada de la colección permanente del museo bajo el título "Women, together", con curaduría de Katerina Gregos y Eleni Koukou, además de múltiples exposiciones individuales, temporarias, sólo de artistas mujeres, hasta octubre de 2024.

El nuevo reordenamiento del acervo, que resalta exclusivamente el trabajo de mujeres artistas en su colección, busca "abordar un problema importante al que se enfrentan todos los museos hoy en día: la subrepresentación de las mujeres y la urgencia con respecto a la igualdad de género (una de las principales preocupaciones compartidas que subyacen a todas las olas de feminismo a lo largo de los años, sin importar cuán diferentes sean)", indicó la directora artística del museo, Katerina Gregos. "¿Sería el mundo un lugar mejor si las mujeres dirigieran la gobernanza y fueran las principales responsables de la toma de decisiones?" es el interrogante que vincula todo lo previsto este año por el museo ateniense.

"Adelantadas a su tiempo: mujeres pioneras desde el Renacimiento hasta el siglo XX" se titula la exposición que abrió a principios de diciembre y seguirá hasta el 10 de febrero en la galería neoyorquina Robiliant+Voena (R+V), que reúne retratos, obras y porcelanas de más de 30 mujeres notables en la esfera artística, cultural o intelectual de Europa y América a lo largo de cinco siglos.

Cada una de ellas "se destacó en el contexto de su época, superando los obstáculos impuestos por las sociedades a lo largo de la historia", explica la curadora Virginia Brilliant y añade que la muestra es "una oportunidad para que el público aprenda más sobre los considerables desafíos que enfrentan incluso las mujeres más talentosas e intrépidas en un mundo dominado por los hombres mientras buscan reclamar su lugar en el canon de la historia del arte".

Pinturas como "Judit con la cabeza de Holofernes" (circa 1622) de la italiana Fede Galizia o "La Magdalena Penitente" de Artemisia Gentileschi dan forma a la exposición que también incluye un retrato de las hermanas Brontë, famosas por sus novelas -realizado por su hermano Patrick Branwell Brontë- e incluso un retrato de la francesa Grace Gassette (1871-1955), quien utilizó su formación artística, durante la Primera Guerra Mundial, para diseñar dispositivos ortopédicos para militares heridos, en el área de enfermería.

El Museo Metropolitano de Nueva York (MET), una de las colecciones de arte más importantes del mundo, albergará hasta el 3 de marzo de 2024 la muestra temporaria "Mujeres vistiendo a mujeres" (Women dressing women), que explora la creatividad y el legado artístico de más de 70 diseñadoras de moda que han confeccionado ropa femenina.

El itinerario de la muestra rastrea un linaje de creadoras que va desde principios del siglo XX hasta la actualidad, en un recorrido que busca reunir diseñadoras célebres pero también dar espacio a nuevas voces y a historias olvidadas, informan desde el MET.

Nombres como Jeanne Lanvin, fabricantes estadounidenses como Ann Lowe e Isabel Toledo, junto con diseños contemporáneos de Rei Kawakubo y Anifa Mvuemba integran los ejemplares de la perspectiva femenina a la hora de diseñar ropa para mujeres.

En Madrid, la exposición "Maestras", que inauguró el Thyssen-Bornemisza, propone al público un recorrido feminista por la historia del arte: una selección de obras que van desde finales del siglo XVI a las primeras décadas del siglo XX y que se presentan como un nuevo canon de arte occidental.

"Todas fueron célebres en su tiempo y hoy vuelven a ser reconocidas como maestras, en respuesta al borrado en la historia del arte que sufrieron junto a otras creadoras menos conocidas que rompieron moldes con obras de indudable excelencia", explica la curadora Rocío de la Villa sobre el conjunto que abarca nombres como Artemisia Gentileschi, Angelica Kauffmann, Clara Peeters, Rosa Bonheur, Mary Cassatt, Berthe Morisot, Sonia Delaunay o Maruja Mallo.

Con eje en la "sonoridad", tal como explicó el museo español en un comunicado, la muestra busca evidenciar cómo estas artistas -en diferentes períodos históricos- abordaron cuestiones candentes en su época, tomaron posición y aportaron nuevas iconografías y miradas alternativas.

La pintura del año 1664 "Porcia hiriéndose en el muslo", de Elisabetta Sirani; "Judit y su criada", de la pintora italiana Artemisia Gentileschi; un "Bodegón con flores, copa de plata dorada, almendras, frutos secos, dulces, panecillos, vino y jarra de peltre" (1611), de la artista flamenca Clara Peeters; y "Frutero de cristal con melocotones, membrillos y jazmín" de la pintora barroca Fede Galizia, del siglo XVII; son algunas de las obras que integrarán la muestra que abre hasta el 4 de febrero en la capital española.

Finalmente, la muestra bautizada "Las trenzas de Faustina: Peinados, mujeres y poder en el Renacimiento" en la Gallerie d'Italia, en Vicenza, toma como disparador un curioso aspecto: el fascinante y complejo mundo de los peinados en los siglos XV y XVI.

A través de 70 obras, entre bustos -imperiales y renacentistas- pinturas, esculturas, monedas antiguas, medallas y dibujos, el recorrido explora las posibilidades artísticas que ofrecían los peinados femeninos y qué relevancia tenían en la sociedad italiana.

Curada por Howard Burns, Vincenzo Farinella y Mauro Mussolin, la exposición que seguirá hasta el 7 de abril de 2024, toma como título "uno de los peinados más espectaculares y famosos de la época, el de la emperatriz romana Faustina la Mayor, esposa de Antonino Pío", informaron desde el museo.

Desplegada a lo largo de ocho salas del museo, la exhibición se aboca a mostrar los diversos peinados elegidos por las mujeres en la antigüedad, se dedica al interés de Miguel Ángel por la representación del cabello femenino, examinando los dibujos de "cabezas divinas" y reúne una selección de retratos de protagonistas del Renacimiento como Lucrecia Borgia, Vittoria Colonna y Eleonora da Toledo. (Télam)