De qué tratan las "Terapias de reorientación sexual" que se mencionaron en Gran Hermano 2024

Solo trece países en el mundo prohíben las "terapias de reorientación sexual", prácticas consideradas "comparables a actos de tortura" por la Organización de Naciones Unidas (ONU) que procuran modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona, como intentaron practicarle a una participante del reality Gran Hermano, según afirmó la joven en una emisión del programa.

"¿Sabían que hay centros de conversiones? A mí me quisieron mandar con una psicóloga de España que te curaba. No sé qué te harán. A mí me dijeron electroshock, todas esas cosas", aseguró Lucía Maidana, una de las participantes de Gran Hermano 2024, a una semana de iniciado el reality.

Maidana tiene 22 años, es salteña, se presentó en el programa como una futbolista profesional y compartió que se encuentra en una relación sentimental con otra joven. Debido a su orientación sexual aseguró que personas cercanas quisieron enviarla a un "centro de conversión".

Las "terapias de reorientación sexual", también llamadas "terapias de conversión", son un término paraguas con el que se reúne a cualquier método que pretenda modificar la orientación sexual, identidad y expresión de género de una persona, las cuales carecen de fundamento científico y médico y se trata de violaciones a los derechos humanos.

También se las nombra como "Ecosig" (Esfuerzos de Cambio de la Orientación Sexual e Identidad de Género).

Las metodologías son muy diversas, desde inducción de algunas conductas con censura de otras, expulsión del hogar, violencia económica, coacción, medicalización, y agresiones verbales; hasta violaciones correctivas, golpes, electrocuciones, cirugías, encarcelamiento o embarazo forzado.

Algunas de sus consecuencias pueden ser suicidios o pensamientos suicidas, depresión, ansiedad, vergüenza, culpabilidad, autoaversión, daños físicos irreparables y problemas para vincularse sexoafectivamente.

En su informe 2020 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el experto independiente sobre temática LGBTIQ+ Víctor Madrigal recomendó a los estados miembros adoptar medidas de interdicción que incluyan "un sistema de sanciones" y otro de "supervisión, apoyo y denuncia".

Además, un informe de 2022 de la ONU considera a las Ecosig como "prácticas comparables a actos de tortura".

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dejó de considerar a la homosexualidad como enfermedad en 1990 y en 2019 quitó a la transexualidad y el travestismo de la lista de padecimientos mentales.

Sin embargo, en el mundo, solo 13 países prohibieron estas "terapias", según la base de datos en línea de la organización Ilga World: Alemania, Brasil, Canadá, Chipre, Ecuador, España, Francia, Grecia, Islandia, Israel, Malta, Nueva Zelanda, Vietnam.

En Argentina, las terapias de reorientación sexual están prohibidas de forma indirecta por la ley 26.657, que establece que "en ningún caso puede hacerse diagnóstico en el campo de la salud mental sobre la base exclusiva de elección o identidad sexual"; sin embargo, activistas consideran que es "insuficiente" ya que no contempla otras modalidades como las religiosas, de consejeros, u otros. (Télam)