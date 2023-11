Debaten políticas públicas y acciones para enfrentar abandono parental y endeudamiento de mujeres

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El abandono parental y el endeudamiento de las mujeres fueron los ejes sobre los que hoy discurrió el Encuentro Regional "Políticas Públicas Feministas para la Igualdad y Justicia Social", en el que también se planteó el rol de un "Estado presente" que tome acciones para enfrentar esta problemática desde la gestión pública.

“Es posible producir transformaciones, pero es con el Estado presente. ¿Quién se va a ocupar de estas cosas, qué sector privado o de poder se va a ocupar de esto?” dijo Estela Díaz, la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, al abrir el evento junto a la subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual, Lucía Portos, y Ana María Baiardi, gerenta de Género del CAF.

El encuentro, organizado por el Ministerio de las Mujeres bonaerense y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), comenzó esta mañana en el Teatro Argentino de la ciudad de La Plata y continuará durante todo el día de mañana, con el objetivo de “vincular a protagonistas clave de la región y potenciar las experiencias vinculadas a la agenda de género".

En este marco, se busca "poner el foco en avances y herramientas para mejorar el acceso de las mujeres y sus hijos e hijas a la obligación alimentaria, así como para disminuir los niveles de endeudamiento derivados de la crianza en soledad".

La ministra abrió el encuentro repasando la necesidad de un cambio cultural y de la responsabilidad del Estado en cuanto a la problemática que afecta a mujeres a cargo de la manutención y tareas de cuidado de sus hijos.

“Estas cuestiones hoy las estamos discutiendo por primera vez desde la gestión pública. Nos sentamos con el Poder Judicial a ver cómo cambiamos estas prácticas. Para que haya acceso a la cuota alimentaria necesitamos mejoras legislativas”, dijo Díaz.

Para la funcionaria, “estamos en un tiempo en el que los ultras liberales plantean un modelo de fuerte deshumanización, de mercantilización absoluta de la vida, machismo extremo, el jamás ponerse en el lugar del otro frente a las necesidades”.

En ese sentido, consideró que “el individualismo extremo" que representan las ideas de los ultraliberales llevará a que "se magnifiquen en niveles demenciales los problemas que hoy tiene la sociedad".

Por esa razón, dijo, desde los feminismos siempre se plantean "una realidad que habla de la trasformación que permite ser feliz, y que es colectiva".

"Hoy tenemos una oportunidad inmensa de una trasformación en esta Latinoamérica”, completó.

Tras ello, en un auditorio colmado, destacó las palabras de la artista María Becerra quien, durante un recital -días atrás-, mencionó a cantidad de padres que deben su cuota alimentaria y se proyectó un video en la que la propia cantante destacó el encuentro regional.

En medio del recital la cantante explicó que su canción “Corazón Vacío” es un homenaje a “las millones de madres que crían solas”.

A su turno, Porto detalló el informe que realizó el Ministerio bonaerense sobre incumplimiento de cuota alimentaria y precisó que los datos arrojaron que “más del 50% de los varones incumplen con la obligación de su cuota total y que este número se extiende al 70% cuando se incluye a quienes lo hacen de forma irregular o insuficiente”.

“Sabemos que este no es un problema entre privados, o un problema que se resuelva al interior de los hogares, sino que el Estado tiene que planificar una serie de medidas que ayuden a resolver los obstáculos que las mujeres atraviesan a la hora de reclamar los derechos de sus hijos e hijas. Estos obstáculos son de variada naturaleza”, dijo.

Agregó que esta situación “es el síntoma de algo que funciona muy mal y tiene que ver con complicidades que se dan en varias instituciones que en realidad deberían velar por los derechos de las mujeres, de los niños y las niñas”.

Sabrina Cartabia, jefa de gabinete de la Subsecretaría de Políticas de Género del Ministerio de Mujeres bonaerense, fue quien abrió el primer panel, moderado por la periodista Mariana Carbajal, sobre “Incumplimiento de la obligación alimentaria y el sobreendeudamiento de las mujeres”, y precisó que “el 66,5% de las madres no recibe cuota alimentaria o la recibe solo eventualmente o menos de lo que debería”, por lo que no les queda otra opción que asumir la totalidad del cuidado y manutención.

“Llevamos adelante esta investigación con más de 6 mil mujeres en toda la provincia de Buenos Aires e hicimos 50 entrevistas en profundidad para poder contar con un diagnóstico que nos permita llevar eso a la acción porque somos el Estado”, aseguró al referirse al informe presentado por la cartera provincial.

Durante su exposición, se proyectó un video con los resultados enunciados mediante un dibujo animado en el que se expuso la situación de estas mujeres y sus hijos e hijas.

“Mientras muchos de los padres multiplican las excusas para no cumplir con sus obligaciones, las madres multiplican las estrategias para afrontar los gastos y cuidar a sus hijos e hijas al mismo tiempo”, dijo el enunciado del video, tras explicar sobre la violencia “física y psíquica” que vive una madre, y la pérdida de la “autonomía y libertad” que atraviesa en el proceso.

La funcionaria también advirtió que cuando una madre que no recibe la cuota y “decide acudir al Poder Judicial para reclamar formalmente, se encuentra con una interminable carrera de obstáculos”.

Entre ellos, mencionó la falta de información, de asesoramiento, los gastos en abogados y conseguir pruebas que justifiquen los ingresos de los padres.

“En muy pocos casos se valora el trabajo de cuidado que hacen las madres”, completó.

Por eso, destacó el diseño de un “plan de acción que atraviesa los tres poderes del Estado” y sugerencias como la de establecer un sistema de notificaciones eficaz y adaptado a los avances tecnológicos, establecer un piso mínimo del monto de la obligación alimentaria y crear un proceso exprés para la determinación de la obligación alimentaria”.

También, mejorar “los sistemas de registros de los deudores alimentarios, establecer sanciones ante el incumplimiento de los pagos y derogar la Ley Nacional 23.928 que prohíbe la indexación de las obligaciones alimentarias”.

“Concebir el incumplimiento de la obligación alimentaria como un problema de naturaleza individual o privada fuerza a las madres a transitar la soledad, las penurias del sistema judicial y los acuerdos informales”, sostuvo Cartabia, al acompañar el video, y sostuvo que si la mayoría de los padres “se desligan de sus obligaciones, entonces no hablamos de conflictos individuales, sino de un problema social y cultural".

"Cambiar la perspectiva es el primer paso para un futuro más igualitaria todos y todas. Ya conocemos el problema, ahora podemos ser parte de la solución”, finalizó el informe presentado por la funcionaria.

Sol Prieto, de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, del Ministerio de Economía de la Nación, se refirió al Indice de Crianza y sus efectos y dijo que en Argentina hay "aproximadamente 1 millón de hogares monoparentales en los que residen casi 2 millones de niños y niñas que no reciben cuota alimentaria en tiempo y forma”.

Para dar respuesta a este problema, dijo que “por decisión de (el ministro de Economía) Sergio Massa se instruyó al Indec para que empiece a publicar por primera vez en el mundo, una canasta de crianza, que, además de incluir bienes y servicios, considere las tareas de cuidado”.

Del encuentro participan también referentes de Unicef, y de países como Costa Rica, Brasil, Colombia, Paraguay y República Dominicana. (Télam)