Defensora de Niñez inició causa judicial para que el gobierno garantice alimentos a comedores

La defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, Marisa Graham, presentó una acción judicial para impedir que se suspenda, en la transición hacia una nueva modalidad de asistencia alimentaria, la entrega de alimentos secos a comedores y merenderos de todo el territorio nacional por parte del Ministerio de Capital Humano, informó hoy el organismo.

El Defensor adjunto, Juan Facundo Hernández, también participó de la acción que inició una causa que se encuentra radicada en el juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 2, a cargo de Esteban Furnari y está caratulada “Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes C/ Ministerio de Capital Humano S/ medida cautelar”.

Graham explicó que decidió hacer la presentación judicial porque “empezamos a recibir reclamos de comedores y merenderos de distintos lugares de todo el país”.

"En el marco de las medidas del Ministerio de Capital Humano para modificar la modalidad de provisión de alimentos a comedores y merenderos, esa cartera discontinuó la entrega de alimentos secos. Presentamos esta acción judicial, para que, en la transición hacia esa nueva modalidad, los miles de niñas, niños y adolescentes que asisten a comedores comunitarios, sigan recibiendo alimentos oportunos y de calidad”, destacó la Defensora.

Por su parte, Hernández señaló que, “desde la Defensoría constatamos que la última entrega de alimentos fue en noviembre y, según datos del presupuesto abierto, a la fecha hay cero ejecuciones presupuestarias en las partidas destinadas a la adquisición de alimentos”.

Por eso, Graham y Hernández solicitaron "no alterar la situación de hecho y de derecho respecto de la entrega de los alimentos prevista por la ley 25724 (Programa Nacional de Nutrición y Alimentación), en cumplimiento del deber indelegable del Estado de garantizar el derecho a la alimentación de toda la ciudadanía, en particular a niños y niñas, sobre cualquier política pública o gobierno”.

(Télam)