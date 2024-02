Defensoría ya había advertido "irregularidades" en la obra contigua al derrumbe en Caballito

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad denunció hoy que ya había advertido al Gobierno porteño sobre "irregularidades de la obra lindante a las viviendas" que se derrumbaron ayer en Caballito y provocaron dos muertes mientras que el personal de bomberos esperaba la llegada de una grúa para continuar con el operativo de búsqueda de personas.

"Resulta preocupante que en la última inspección llevada a cabo en diciembre del año pasado, la empresa constructora fuera advertida de que debía ajustar la memoria de excavación acorde a la forma en que se estaban ejecutando los trabajos, ya que difería de lo presentado", señaló la Defensoría.

A través de un comunicado en el que enviaron sus condolencias a las víctimas, el organismo recordó que había manifestado al Gobierno porteño "sobre irregularidades en la obra en construcción, por requerimiento de los vecinos del edificio colapsado, solicitando en cuatro instancias distintas que se corroboraran las medidas de protección hacia terceros, la integridad estructural de ambas construcciones y actuar en consecuencia".

En tanto, voceros de la administración porteña señalaron ayer que la obra lindera al desmoronamiento "estaba registrada con permiso del Gobierno de la Ciudad con inicio en agosto de 2023 y estaba en la etapa de excavación".

A su vez, las mismas fuentes detallaron que "la Agencia Gubernamental de Control (AGCBA) inspeccionó por última vez el 5 de diciembre" la construcción en Caballito, cercana a la intersección de las avenidas Pedro Goyena y José María Moreno.

La Agencia Gubernamental informó a Télam que se registró una denuncia a esa dependencia en julio de 2023, "antes de que comience la excavación de la obra lindante", aunque quizás existan otras en la Justicia porteña.

Por su parte Claudio, un vecino de los departamentos del PH que se derrumbó, sostuvo ayer al canal de noticias C5N que "pudo haberse producido por la obra en construcción" y recordó que "hay un juicio porque a tres o cuatro días de iniciarse la obra, se hicieron denuncias permanentes en el Gobierno de la Ciudad".

En tanto, el personal de bomberos continúa con el operativo sobre la vivienda ubicada en Pedro Goyena 557.

"Está por arribar una grúa que va a realizar un puntal de modo puente para que, de forma segura, podamos continuar con la búsqueda de personas debido a que aún no descartamos que haya algunas atrapadas", dijo Diego Pablo Coria, el jefe de la compañía dos de Bomberos de la ciudad, sobre el derrumbe en el que murieron una mujer de 75 años y un hombre de 82.

Una vez que arribe la grúa para que apuntale las viviendas, Coria explicó que el personal podrá ingresar de forma segura para retirar sus pertenencias.

"La empresa que traerá la grúa va a colocar un puntal para trabajar desde la zona del derrumbe, la zona más peligrosa, donde tenemos grietas y hay peligro de derrumbe, en modo de "puente" al edificio que no está afectado", explicó.

Si bien aclaró que no hay personas reclamando por familiares desaparecidos, Coria explicó que continuarán el protocolo de búsqueda "en una zona segura con los K9 (perros), que se ocupan de encontrar restos humanos".

En tanto, la brigada de apuntalamiento realizó inspecciones de las estructuras de la obra en construcción al lado de la propiedad horizontal que colapsó y, según Coria, "estaban bien".

A su vez, informó que se encuentran esperando la autorización de la Fiscalía para que se coloquen medidas de seguridad y protección para los operadores y los canes que van a trabajar debajo" mientras que los servicios de luz y gas fueron cortados.

En las viviendas del fondo, las personas ya pueden ingresar debido a que fueron revisadas con personal de guardia de auxilio y no hay riesgo de derrumbe.

"Todas las personas de las viviendas afectadas fueron evacuadas y anoche pudimos retirar a dos mascotas y ya las tenemos censadas para devolverlas a sus familiares", agregó el personal de Bomberos. (Télam)