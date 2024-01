Del agua a los mosquitos, los consejos para cuidar a los animales de compañía durante el verano

El Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires (CVPBA) difundió hoy una serie de consejos a tener en cuenta para los animales de compañía durante las vacaciones de verano: desde un chapuzón en piletas o el mar hasta un tratamiento para los mosquitos.

Mediante un comunicado, el CVPBA explicó que si bien los animales de compañía se han convertido en miembros activos de la familia, es importante asegurarse "que disfruten de estas experiencias de manera segura y saludable".

En cuanto a los cuidados en el agua, ya sea piletas, mar y río, dijeron que "no a todos los caninos les gusta el agua o pueden nadar" y que por eso, es necesaria "siempre la supervisión y utilizar collares o chalecos salvavidas para perros no acostumbrados, para prevenir ahogamientos y permitir una rápida intervención".

Los veterinarios también marcaron la necesidad del cuidado posterior al ingreso al agua, usar un shampoo adecuado y secar bien a los animales para evitar infecciones y alergias causadas por el cloro.

Asimismo, dijeron que "hay que tener presente que las razas con orejas caídas necesitan una atención especial" y señalaron la importancia de "secar bien los oídos para prevenir hongos y bacterias".

Sobre la alimentación y la hidratación, los especialistas precisaron que "es una buena opción alimentar a los animales en las primeras horas de la mañana y por la noche para evitar las horas centrales del día, que son las de más calor".

En cuanto a las ingestas, manifestaron que si bien el apetito del perro desciende en verano, es importante sumar alimentos hidratantes y garantizar que siempre tengan agua a su disposición.

"Si bien ellos mismos regulan la ingesta de líquidos, es recomendable cambiarla dos o tres veces al día para que esté limpia y fresca", completaron.

Del mismo modo, consideraron importante evitar la exposición solar y salir entre las 12 del mediodía y las 17 horas.

"Si tenés que salir al mediodía, evita las zonas de asfalto, pasea por lugares donde haya sombra y llevá una botella de agua para mantener a tu mascota hidratada. Se puede hacer uso de protectores solares para perros ya que, al igual que nosotros, ellos también están expuestos al sol y su piel se puede dañar. Las zonas donde debes aplicar la crema son hocico, orejas, abdomen e interior de las patas", informaron.

También pusieron foco en "cuidar el pelo de los animales, para ayudarlos a regular su temperatura".

"Mantener un cepillado regular en perros y gatos, más allá de mantener sana la piel, permite eliminar el pelo muerto que se acumula sobre el manto y que si no lo retiramos impide que regule su temperatura", añadieron.

Por último, se refirieron a los mosquitos y sugirieron "evitar paseos en zonas húmedas, usar repelentes y difusores antimosquitos".

"Aunque los perros y gatos no sufren de dengue, enfrentan otras enfermedades transmitidas por mosquitos", dijeron, y agregaron que "es clave proteger a los animales de compañía para disfrutar del verano sin preocupaciones". (Télam)