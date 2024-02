Del Decorativo a Malvinas: el gobierno designa nuevas autoridades en 9 museos nacionales

La directora de Patrimonio Nacional, Liliana Barela, designó nuevas autoridades para nueve museos nacionales -lo que incluye a la Manzana de las Luces, el Palais de Glace, la Casa Natal Sarmiento, el Palacio San José, la Casa del Bicentenario, el Museo de Arte Decorativo, Museo Mitre, el Museo Histórico Sarmiento y el Museo Malvinas-, que podrán asumir sus funciones cuando el nombramiento sea formalizado en el Boletín Oficial.

Así lo confirmó hoy la funcionaria en diálogo con Télam y explicó que "son designaciones que todavía no están, sino que hemos propuesto a las personas. Los directores actuales de los museos van a seguir allí hasta la transición administrativa".

"Es decir, esta es la propuesta, pero hasta que la designación no sea efectiva, por cómo se maneja Patrimonio, nadie va a dejar el Museo, y se les va a pagar el tiempo que estén al frente de cada museo", dijo en diálogo con Télam Liliana Barela.

La directora de Patrimonio, que depende de la Secretaría de Cultura de la Nación, confirmó así los nombres propuestos para dirigir nueve de los 26 museos nacionales, una decisión tomada junto a la directora nacional de Museos, María Inés Rodríguez Aguilar, cuya designación tampoco se ha publicado aún en el Boletín Oficial.

"Hemos encontrado el perfil adecuado para cada institución", dijo Barela, luego de la revisión de antecedentes, visitas al espacio y evaluación de perfiles de cada uno. En su caso, la funcionaria se encuentra trabajando en el organismo desde diciembre pero su designación se publicó recién hace pocos días.

Asumirán como nuevas autoridades el abogado Renato López Moreno en la Casa Natal de Sarmiento en la provincia de San Juan, la arquitecta Ana María Almeida en el Palacio San José y Monumento Histórico Nacional Justo José de Urquiza, ubicado en Entre Ríos, la licenciada en Artes María Paula Zingoni en el Palacio Nacional de las Artes – Palais de Glace y Rodolfo Rau en la Casa Nacional del Bicentenario.

En tanto, el licenciado y doctor en Ciencias Geológicas José Sellés Martínez será el nuevo director del Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces, el sociólogo Diego F. Barros asumirá en el Museo Histórico Sarmiento, el licenciado en Museología Hugo Pontoriero en el Museo Nacional de Arte Decorativo y el Licenciado en Ciencia Política Marcelo Hugo Garabedian en el Museo Mitre.

El coronel Esteban Vilgré Lamadrid, veterano de la guerra de Malvinas, será por su parte el nuevo director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, designado por el Ministerio de Defensa, aunque la institución permanecerá en el área de Cultura.

"Recién cuando estén las designaciones se va a ir cada director actual, porque las designaciones a veces tardan y el que está a cargo del museo sigue siendo responsable del patrimonio. Y cobrará por ser responsable del patrimonio hasta que venga el destinado. Mientras tanto se hace la transición administrativa que corresponde", detalló Barela, quien ha ejercido este mismo cargo en el 2000 y durante muchos años fue directora de Patrimonio de la ciudad de Buenos Aires.

Barela dijo que no tuvo tiempo de analizar la razón por la cual la gestión anterior no avanzó con los concursos de directores de museos -el único que se realizó fue el del Bellas Artes-, y añadió que simplemente tuvo que accionar "por el tiempo que demoran los concursos y porque estamos en una situación distinta".

"Los contextos definen ciertas cosas. Si yo llamo a concurso, termina la gestión y todavía no tengo un director", conjeturó.

Además, la funcionaria señaló que con estas nuevas designaciones "nadie piensa bajar línea de ninguna manera" e informó que las autoridades entrantes podrán diseñar "nuevos guiones curatoriales de la colección permanente" en caso de que así lo propongan para cada institución.

Al frente del Decorativo, por ejemplo, estará Hugo Pontoriero, quien lleva más de 20 años como curador general del museo y que había quedado en segundo puesto en el concurso nacional ganado por Martín Marcos (quien renunció luego de haber denunciado el faltante de piezas del acervo).

Otra novedad vinculada al área es que "se está buscando la manera de cobrar entradas a los visitantes": "Estamos buscando una forma de pago para que eso llegue directamente al museo en forma transparente; que esa recaudación no pase por otros lados, para que el director tenga recursos en sus manos cuando se le rompe una lamparita o no le funciona el baño, etc", ejemplificó Barela y explicó que "los equipos jurídicos de la Secretaría están trabajando en ello", ya que es necesario para poder implementarlo.

Con respecto al Palais de Glace, que está cerrado por obras desde hace años, y funciona temporalmente en otra sede, Barela aseguró que "hasta que se resuelva el tema del edificio, su patrimonio maravillosos se seguirá mostrando en otros espacios culturales, como por ejemplo en el CCK", un tema que por ahora mismo no será posible resolver por "los costes, la inflación, el presupuesto. Las cifras son altas y por ahora lo que se ha hecho es pagarle a las empresas, porque lo que habían hecho (en la gestión anterior) tampoco estaba pago. Quedaron deudas. Y es difícil arrancar así, pero bueno, así estamos. Este es el país que tenemos y esta es la Argentina que nos toca transitar".

Barela no descartó la posibilidad de llamar a concurso más adelante, aunque indicó: "primero necesito tener esto fortificado porque he ido a los museos y veo las maravillas que hacen, son equipos profesionales, de primera que hay que descubrirlos, respetarlos. Esta ha sido mi consigna". (Télam)