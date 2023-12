Del libro a la película: similitudes y diferencias en "Los juegos del hambre"

"Los juegos del hambre”, saga best seller de la escritora estadounidense Suzanne Collins, cuenta con su quinta adaptación cinematográfica tras el lanzamiento de “La balada de los pájaros cantores y serpientes", precuela de la exitosa trilogía que, por estos días, resultó primera en convocatoria en los cines de Estados Unidos y Canadá y dejó aflorar los análisis de los fans sobre las similitudes y diferencias entre la película y el libro.

El libro lanzado en 2020, homónimo a la versión llevada ahora a la pantalla, profundiza en la historia de los décimos Juegos del Hambre, mucho antes de la llegada de Katniss y Peeta al Distrito 12. Está centrada en los personajes de Coriolanus Snow, interpretado por Tom Blyth, el ambicioso joven que se convertirá en el tirano líder de Panem, y Lucy Gray Baird, un joven que llega de los distritos para participar en los juegos, interpretada por Rachel Zegler.

Dewars Bracho, bookfluencer que comparte su entusiasmo por la lectura en su cuenta "Hablando de Books" radicado en Argentina desde 2017 tras participar de la 43° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires (FIL), analizó en diálogo con Télam las similitudes y desencuentros entre el libro y la película.

"Si algo han tenido las películas de 'Los Juegos del hambre' es que mantienen la esencia de los libros de Collins y 'Balada de Pájaros cantores y Serpientes' no es la excepción. La adaptación va mano a mano con el libro. De hecho, hay muchas frases del libro que son dichas con las mismas palabras en la película y eso sin duda es un mimo a todos los lectores", cuenta el Bracho, satisfecho con las producciones.

"Soy consciente de que una película no es un calco a lo escrito y los cambios realizados son un gran acierto. Desde resumir varias escenas a unas pocas con más sentido o ampliando, por ejemplo, toda la escena de la arena y los juegos más allá del libro", señala.

Para él, "las adaptaciones de 'Los Juegos del hambre' marcaron un antes y un después en el mundo lector; nos hizo ser exigentes con las producciones de cine porque amamos a esos personajes y nos llena el corazón poder ver esas historias bien adaptadas".

¿Pueden las adaptaciones cinematográficas potenciar la lectura de los libros? Para el bookfluencer no hay dudas de que así es. "Los libros de la saga de 'Los juegos del hambre' lograron posicionarse en las listas de los más vendidos a nivel mundial desde sus respectivos lanzamientos, pero el éxito de sus adaptaciones hizo que se potenciara mucho más su búsqueda y lectura".

Según analiza, esto se debe a que "los lectores siempre buscan ahondar más en los personajes que observan en las películas" y eso ”sucederá a continuación de cada película: la curiosidad de saber los detalles más específicos del mundo presentado".

En el caso de “Balada de Pájaros cantores y Serpientes”, agrega, se trata de “tener la oportunidad de entrar la mente del 'Presidente Snow' muchos años antes de como lo conocimos en la trilogía".

El lanzamiento del libro fue en plena pandemia, por lo que muchos fanáticos de la saga no alcanzaron a leerlo hasta que no aterrizó la adaptación y eso, concluye Bracho "sin duda logró captar la curiosidad de miles de lectores”.

La trilogía publicada por la editorial Molino salió al encuentro de sus lectores en 2008 con “Los juegos del hambre”; el segundo volumen, titulado "En llamas", se publicó un año después; y en 2010, llegó "Sinsajo".

La saga fue llevada al cine en cuatro películas que respetaron su cronología: En 2012 se lanzó el primer filme titulado "Los juegos del hambre"; seguido por "Los juegos del hambre: en llamas" en 2013; "Los juegos del hambre: Sinsajo-Parte 1", en 2014; y "Los juegos del hambre: Sinsajo- Parte 2" en 2015. (Télam)