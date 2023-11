Demoras, cancelaciones y desvíos en Aeroparque como consecuencia de la tormenta eléctrica

Alrededor de 50 vuelos resultaron afectados por la intensa tormenta con actividad eléctrica que se abatió esta tarde sobre la zona del aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires.

Once vuelos fueron desviados a Ezeiza, 22 se encontraban demorados y 10 fueron directamente cancelados, hasta las 17 de hoy, y de acuerdo con las previsiones meteorológicas, la situación puede aún complicarse más en las próximas horas, indicaron a Télam fuentes aeroportuarias.

De acuerdo con las normas de seguridad implementadas desde hace varios años en los aeropuertos argentinos, cuando hay actividad eléctrica sobre la zona de la estación aérea se suspende toda actividad de rampa, por lo que no hay atención de aeronaves, ni retiro o carga de equipajes, por lo que los vuelos no pueden despegar, mientras que los que llegan deben permanecer en pista con sus pasajeros a bordo hasta que cese el alerta.

Las complicaciones comenzaron a partir de las 14,30 y se extendieron hasta pasadas las 16,30, ya que, si bien por momentos la actividad eléctrica cesaba, posteriormente se reiteraba con intermitencias, lo que no hacía posible la normalización de los servicios.

El pronóstico indica que las condiciones se mantendrán hasta la madrugada del sábado, con previsiones de fuertes tormentas para la noche y la madrugada, lo que implica que los vuelos seguirán registrando demoras y eventuales cancelaciones, por lo que las compañías aéreas solicitan a sus pasajeros que consulten las páginas web de las empresas para saber la situación de su vuelo.

(Télam)