Denuncian ante el Ministerio de Salud el "cese de gratuidad" del hospital municipal de Pellegrini

Concejales de Unión por la Patria (UxP) del municipio bonaerense de Pellegrini denunciaron ante el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires "la inconstitucionalidad" de una ordenanza municipal que determinó "el cese de gratuidad" de los servicios asistenciales que presta el Hospital Municipal Dr. Guillermo del Soldato, único efector que hasta ahora garantizaba el acceso público y gratuito a la salud en el distrito.

El pasado 26 de diciembre el cuerpo de concejales, formado por 6 representantes de Juntos por el Cambio (JxC) y 4 de UxP, votó por mayoría la aprobación de la Ordenanza Impositiva, que fija el nuevo tarifario de tasas, y que entre otros cambios definió el arancelamiento del servicio de salud del hospital municipal.

La ordenanza, que fue enviada por el Poder Ejecutivo municipal, a cargo de Sofía Gambier (Juntos por el Cambio), y ya entró en vigencia tras ser publicada en el Boletín Oficial, establece en el artículo 40 del capítulo 15 que el "Hospital Municipal Dr. Guillermo del Soldato, del distrito de Pellegrini, cesa en su estado de gratuidad" y cita como excepción a "pacientes con necesidades básicas insatisfechas" que serán "determinados por encuestas efectuadas por el área de Bienestar Social Municipal" quienes serán atendidos gratuitamente.

Consultados por Télam, el bloque de concejales opositor, formado por Evelyn Tomasello, Bruno Buyatti, Facundo Fernández y Julieta Ressia, indicó que durante el debate se planteó con dictamen de minoría que la norma era "ilegal, inconstitucional, y ofrecimos ir a una sesión extraordinaria para que con tiempo consulten con especialistas en la materia, pero lo desestimaron y lo aprobaron".

Ante la negativa, los concejales de la oposición informaron del hecho, vía Región Sanitaria al Ministerio de Salud, por considerar "inconstitucional el cobro de la atención".

En la ordenanza se establece que, por ejemplo, una consulta médica en guardia cuesta $8.990, una apendicectomía $200.390, un parto o cesárea $300.590, un traslado en ambulancia desde $7.700 y, además, está previsto que "cada envase de medicamento entregado se cobrará el valor establecido en el manual farmacéutico".

"Para justificar esto plantearon que hay un gran ajuste, que se viene difícil, que no se va a cobrar más allá de la ordenanza para quien puede demostrar que no lo puede pagar", explicaron los concejales, y advirtieron que "será la directora de Bienestar Social la que determine quién puede ser atendido de forma gratuita y quién no".

Pellegrini cuenta con unos 7 mil habitantes y el hospital municipal es el único efector de salud público y gratuito que, además, atiende a los vecinos de las localidades de Bocayuva y De Bary.

De no poder atenderse de forma gratuita en el distrito, los vecinos deberían trasladarse a Trenque Lauquen, que queda a 55 kilómetros de distancia, a Pehuajó, a 135 kilómetros, o a 9 de Julio, a 240 kilómetros. (Télam)