Denuncian vandalización de una cisterna que abastece de agua a cinco barrios de Bariloche

El gobierno de Río Negro denunció hoy el robo de las chapas del techo de una cisterna que abastece de agua a cinco barrios de Bariloche, y manifestó su "profunda consternación" por los "hechos vandálicos" que "dejan a miles de personas sin agua".

Aguas Rionegrinas "lamenta un nuevo acto vandálico contra instalaciones de la provincia, en esta oportunidad terceros robaron las chapas del techo de la cisterna del barrio El Frutillar en Bariloche", informó el organismo en un comunicado.

La cisterna afectada es la encargada de abastecer del recurso a los barrios Unión, 26 hectáreas, 645 Viviendas, Valle Azul y Cooperativa 258 Viviendas.

Si bien desde el organismo aclararon a Télam que este robo en particular no afectó la provisión del servicio, señalaron que la sala de bombeo quedó al descubierto, lo que obliga a "actuar con urgencia para que no se ensucie el agua".

Asimismo, indicaron que la dependencia oficial realizó hoy la denuncia correspondiente ante una comisaría local.

Son "de profunda consternación los robos y hechos vandálicos que se padecen, porque además de dañar las instalaciones, dejan a miles de personas sin agua e implican costos de reparación millonarios", abundó la comunicación oficial, que relación al episodio y a otros hechos sucedidos en la provincia.

En este sentido, recordó Aguas Rionegrinas, ayer se produjo un robo de cables y la quema del tablero y la bomba que impulsa agua al sector norte de Barrio Nuevo, en General Roca, un incidente que "resultó en la afectación de un sector significativo de la ciudad en cuanto a la prestación del servicio de agua potable". (Télam)