Desalojan hall de preembarque de Aeroparque y suspenden despegues y aterrizajes por amenaza de bomba

(Agrega precisiones sobre operativo de seguridad)

El hall del preembarque del Aeroparque Internacional Jorge Newbery, en la ciudad de Buenos Aires, fue evacuado esta mañana debido a una amenaza de bomba, y se decidió la suspensión de los despegues y aterrizajes, hasta tanto se verifique la veracidad de la advertencia, informaron a Télam fuentes aeroportuarias.

La amenaza se recibió a través del chat de Aeropuertos 2000 y no se refería a ningún vuelo en particular, sino que hacía referencia a "vuelos" y no especificaba si se trataba de servicios que estaban por despegar o que se encontraban en vuelo.

Ante esta situación, intervino de inmediato la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), con la participación de la Brigada de Explosivos.

Se montó entonces un operativo que consistió en el desembarco de los pasajeros que se encontraban a bordo de las aeronaves dispuestas a despegar y a la evacuación de los pasajeros que se encontraban en la zona de pre embarque.

Todas las partidas quedaron momentáneamente suspendidas y los aviones que se encontraban próximos a aterrizar, fueron derivados al aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Esto ocasionará demoras, tanto en las partidas como en los aterrizajes, ya que las fuentes estiman que el operativo, al no haber precisiones respecto de la amenaza, demandará bastante tiempo.

Cerca de las 10, totalizaban seis los vuelos de Aerolíneas Argentinas afectados por la situación, y lo mismo sucedía con Flybondi y Jetsmart. (Télam)