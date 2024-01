Descartan que la desnutrición haya sido la causa de la muerte de tres niños wichis de Salta

Tres niños de distintas comunidades originarias del norte salteño fallecieron en los últimos días, con cuadros vinculados a la gastroenteritis y la deshidratación, y las autoridades sanitarias de la provincia descartaron que se trate de casos de desnutrición.

"Queremos resaltar que no son chicos con desnutrición. En estos casos fueron niños que estaban con el peso adecuado para la edad", dijo a Télam la subsecretaria de Medicina Social de Salta, Gabriela Dorigato.

La funcionaria explicó que el primer caso, que se registró el 4 de enero pasado, se trató de un niño wichi de poco más de un año, que ingresó al hospital de la localidad de Morillo, ubicada a 416 kilómetros al norte de la capital salteña, por un cuadro de gastroenteritis.

"Ese niñito también tenía un cuadro neurológico, y se lo atiende en la guardia. Lo ingresan, lo rehidratan y la médica lo vuelve a valorar como recuperado, pero lo deja internado", explicó la subsecretaria, quien detalló que "la madre le da el pecho como a las 3.30 de la madrugada y a las 5 le avisa al enfermero que el bebé no se despertaba. Ahí constatan que estaba sin vida".

Por otro lado, una beba de 9 meses, de una comunidad originaria también de Morillo, llegó al día siguiente también con un cuadro de gastroenteritis pero "con más deterioro en su medio interno, más deshidratación, por lo que se la derivó de urgencia al hospital de Orán, donde quedó internada en terapia intensiva, recibiendo toda la asistencia, pero no soportó".

En tanto, se tratan de establecer las causas de la muerte del chico de la comunidad wichi El Cañaveral, de la localidad de Santa Victoria Este, que está a 517 kilómetros al norte de la ciudad de Salta.

El menor, que tenía 5 años, "estuvo internado por un cuadro de gastroenteritis en el hospital local para la época de navidad, pero le dieron de alta" porque se había recuperado, contó Dorigato.

El 8 de enero el niño estuvo "activo, jugando, en estado normal", reveló, y acotó que "a la noche tuvo un vómito tipo bilioso y mucha dificultad para respirar", por lo que deciden llevarlo al hospital, pero falleció.

La funcionaria indicó que "es un niño que estaba en peso normal", y adelantó que "se tomaron muestras para cultivarlas" y analizar la causa de la muerte, que "no estaría relacionada a la gastroenteritis".

"Estamos trabajando muy arduamente con cronogramas de salida a terreno propios de cada hospital, incluso con un equipo de médicos, nutricionistas y profesionales que realmente le ponen todo a la gestión", y que "todas las semanas estamos yendo a apoyar cada uno de los lugares donde nos parece importante estar sosteniendo al equipo local".

Luego, dijo que "siempre estamos tratando de estar presentes, no solo para hacer supervisiones sino para acompañar al equipo en la atención en terreno", y agregó: "en la zona norte estamos teniendo mucha lluvia y mucho calor y es una combinación poco feliz para esta época, por lo que se hace muy común la deshidratación y los chicos son muy lábiles a esos cambios de temperatura".

Además, comentó que "hemos hecho spots publicitarios para que las mamás acudan rápidamente al servicio de salud en las primeras deposiciones, que no les den te de ningún estilo para no empeorar el cuadro", y detalló que "a estos mensajes los estamos trasmitiendo también en wichi, a través de las redes que tienen los caciques, los mismos enfermeros o los facilitadores, para que lleguen a todas las comunidades".

"Lo importante es que lleguen a la consulta a tiempo", porque la indicación de "sales de rehidratación en el primer momento cambia totalmente las perspectivas del cuadro", resaltó, al tiempo que consideró que "tenemos muchos determinantes de salud que nos juegan en contra, como el agua, la contaminación, las temperaturas, las costumbres".

Dorigato manifestó: "es importante hacer hincapié en todo lo que hemos logrado. La mortalidad infantil se redujo en la provincia, y eso es lo destacable, porque significa que hemos salvado la vida de un montón de niños", y añadió que "para nosotros, una mortalidad es un dolor enorme, porque son muertes evitables, pero los factores culturales, las distancias, el calor, los caminos, el acceso a las comunidades que muchas veces es difícil, son cosas que nos va complicando la asistencia".

"Para eso hicimos estos cronogramas que los pudimos sostener durante todo el año y que están dando sus resultados, más allá de lamentarnos de estas muertes puntuales, dolorosas y que nos movilizan a seguir redoblando las medidas que tenemos que tomar", expresó Dorigato.

Finalmente, adelantó que "estamos con muchas expectativas de poder invitar al ministro de Salud y Ambiente de la Nación, Mario Russo; y a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para que vengan a conocer nuestra zona de emergencia sociosanitaria y puedan tener una mirada especial de este lugar de la Argentina, que tiene el mayor nivel de inequidad". (Télam)