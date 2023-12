Descartaron fallas mecánicas en el accidente en la Ruta 40 de la Patagonia que dejó siete muertos

Una pericia accidentológica realizada por un siniestro vial ocurrido el pasado 11 de noviembre en el tramo de la ruta nacional 40 entre Bariloche y Villa La Angostura, que dejó un saldo de siete personas muertas, reveló que ninguno de los vehículos involucrados tuvo fallas mecánicas, informó hoy el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén.

El informe fue requerido por el fiscal Adrián De Lillo a la Policía provincial, y dio a conocer que el camión Scania invadió parte del carril por el que circulaba el minibús Mercedes Benz en sentido contrario, motivo por el que se produjo la colisión.

El impacto fue alrededor de las 9.30, entre el kilómetro 2.079 y 2.080 de la ruta nacional 40, en las inmediaciones de Villa la Angostura, en el sector denominado "Puntilla del Lago".

El camión circulaba en dirección hacia Bariloche, con el conductor como único ocupante, y el minibús lo hacía en sentido contrario hacia Villa la Angostura, con 13 personas (12 pasajeros y el chofer).

Sobre la dinámica del siniestro, la pericia indicó que el camión "realizó una maniobra hacia su izquierda e ingresó al carril este de ruta 40, contrario de su sentido de marcha, invadiendo de esta manera el espacio ideal de circulación del minibús Mercedes Benz, el cual circulaba en sentido contrario uno respecto del otro".

Debido al impacto, el Scania "finalizó con su frente de avance orientado hacia el norte, ya que debido al impacto se generó una maniobra tijera entre camión y batea".

En el caso del Mercedes Benz "desvió levemente su trayectoria hacia el sector de banquina este, se lateralizó y finalmente realizó un vuelco en tonel, alcanzando su posición final de reposo sobre el sector de la banquina mencionada y apoyada sobre su lateral derecho, quedando con su frente de avance orientado hacia el cardinal oeste", detalló la pericia.

El informe señaló, respecto a la velocidad de circulación de los rodados, que "no se cuenta con elementos suficientes para determinar de manera objetiva y certera la velocidad que animaba cada una de las partes protagonistas, de sus instantes previos a la colisión".

De todas maneras, mencionó que existe la posibilidad de que, por tratarse de vehículos de transporte de cargas y de pasajeros, cuenten con sistema de seguimiento satelital, "por lo que se sugiere que se requiera a la empresa que brinde dicho servicio, los informes correspondientes" (el fiscal del caso ya realizó el pedido).

En cuanto a los factores mecánicos, la pericia afirmó que "no se observa la existencia de anomalías y/o desperfectos en los sistemas de seguridad que pudiera haber contribuido en el desenlace del accidente".

Como conclusión, puntualizó que "la causa basal o primaria que provoca el desencadenamiento del siniestro analizado deriva de la acción llevada a cabo por el conductor del camión Scania, con batea de áridos, quien al momento de encontrarse circulando por la ruta nacional 40 hacia el cardinal sur, no respetó la derecha de la calzada".

Asimismo, detalló que el conductor "realizó una maniobra hacia su izquierda, ingresó al carril contrario a su sentido de marcha, invadiendo así el espacio ideal de circulación del vehículo Mercedes Benz, generando una colisión por raspado positivo entre ambos vehículos".

El fiscal del caso adelantó que en los próximos días el MPF solicitará una audiencia para hacer la formulación de cargos al conductor del camión, por el delito de homicidio culposo calificado.

(Télam)