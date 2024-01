Descubren nuevas pistas genéticas relacionadas con la diabetes gestacional

Un grupo de investigadores descubrieron 13 regiones cromosómicas distintas relacionadas con la diabetes gestacional, un trastorno común que afecta anualmente a más de 16 millones de embarazos en todo el mundo.

La diabetes gestacional se caracteriza por niveles elevados de azúcar en sangre en mujeres que no tenían la enfermedad antes de quedar embarazadas, consignó Europa Press.

El estudio que incluye a más de 12.000 pacientes y 131.000 controles femeninos de la iniciativa finlandesa de genómica FinnGen, estuvo dirigido por científicos de la Universidad de Helsinki (Finlandia), junto con el Hospital General de Massachusetts y el Instituto Broad de Harvard y el MIT (Estados Unidos), y fue publicado en la revista científica "Nature Genetics".

Esta investigación casi triplicó el número de áreas genéticas conocidas que están asociadas con la diabetes gestacional.

Los investigadores pudieron demostrar que existen dos clases distintas de variantes genéticas relacionadas con la diabetes gestacional: las que se comparten con la diabetes tipo 2 y las que se asocian predominantemente con la forma gestacional de diabetes.

"Nuestros resultados sugieren que la diabetes gestacional tiene una base genética única que está parcialmente separada de la diabetes tipo 2, desafiando las suposiciones anteriores sobre los fundamentos genéticos compartidos de las dos enfermedades", dijo la doctora Elisabeth Widen del Instituto de Medicina Molecular de Finlandia (Fimm), quien dirigió el estudio.

Los resultados del estudio también proporcionan información sobre los posibles mecanismos fisiológicos relacionados con el desarrollo de la diabetes durante el embarazo, que implican cambios adaptativos en el cerebro, así como una sensibilidad alterada a la insulina en la madre.

El trabajo pone de relieve un trastorno del embarazo muy común y que no ha sido suficientemente estudiado durante años.

"Al proporcionar datos novedosos sobre vías y factores genéticos críticos, nuestro estudio tiene el potencial de transformar actitudes y enfoques no solo hacia la investigación de la diabetes gestacional, sino también hacia la investigación dirigida a los resultados de salud relacionados con el embarazo en general, beneficiando en última instancia la salud de las madres y sus recién nacidos", concluyeron. (Télam)