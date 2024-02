Descubren una desconocida obra mural de Paul Cézanne en su casa natal

Fragmentos de un mural desconocido de Paul Cézanne fueron hallados en la que fuera la casa de la infancia del pintor a partir del paciente trabajo de restauración por parte del ayuntamiento de Aix-en-Provence, en el sur de Francia, que planea abrir al público el espacio a partir de 2025.

La Bastide du Jas de Bouffan, de unas 6 hectáreas, está situada en Aix-en-Provence y desde finales de 2002 pertenece a la ciudad. Es una mansión con parque en la cual Paul Cézanne (1839-1906) vivió y trabajó durante 40 años.

La restauración de la casa familiar del artista considerado el padre del arte moderno, es impulsada con renovado esfuerzo desde agosto y es parte de un programa "que celebra al artista y su conexión con Aix", señaló el medio británico The Art Newspaper, que dio a conocer el descubrimiento de los fragmentos de un mural de unos 6 metros cuadrados que Cézanne había pintado en una de las paredes del salón que habían quedado tapados.

"El descubrimiento de esta parte de un paisaje monumental nos invita a reevaluar la forma en que Cézanne se veía a sí mismo como artista", declaró Denis Coutagne, presidente de la Sociedad Paul Cézanne a la revista francesa Le Quotidien de l'Art.

Los expertos consideraron que los restos del mural que llevan la pincelada del pintor según las apreciaciones realizadas deja ver, en un tramo de la pared al sureste del salón, la escena de una entrada al puerto con "banderines, mástiles, un cielo que se extiende por la parte superior de la pared y elementos arquitectónicos que recorren los laterales", como huella.

"Incluso antes de instalar su caballete en el parque de la propiedad, Cézanne comenzó a pintar composiciones murales que han adornado la habitación durante décadas. Este descubrimiento inesperado nos sumerge en la intimidad del artista y revela una parte desconocida de su obra", decían desde la ciudad ante la novedad.

La ciudad de Aix-en-Provence, según el medio, "recupera el tiempo perdido con un proyecto de 15 millones de euros para abrir al público la casa de su infancia", en reconocimiento a la obra del gran artista del siglo XIX, y por otra parte, el descubrimiento obliga a reexaminar la carrera inicial del artista.

La mansión de Jas de Bouffan y su parque que consta actualmente de 3 hectáreas es un monumento histórico, construido hacia 1730-40, que se encuentra cerrado por restauración.

La propiedad familiar había sido adquirida por Louis-Auguste Cézanne, padre del pintor, en 1859, permaneció en la familia hasta su venta en 1899 al ingeniero agrónomo Louis Granel, para ser vendida en 1994 por su último propietario, André Corsy, a la ciudad.

En ella el pintor vivió, dio sus primeros pasos y tuvo su estudio, como refleja en 36 óleos y 17 acuarelas.

En el gran salón ovalado de la planta baja de la casa un joven Cézanne pintó una docena de murales sobre las paredes entre 1860 y 1870. Luego de la venta de la casa, estás obras fueron desmontadas entre 1912 y 1960 como el conocido "Las cuatros estaciones" (1861), pasando a formar parte de museos y colecciones. "A lo largo de la historia del museo, no hay pruebas de la presencia de este cuadro en particular", explicaba Bruno Ely, director del museo Granet al medio francés La Provence.

"Conocíamos los demás cuadros, sabíamos que habían sido retirados de las paredes en distintos momentos, pero en ningún momento pensamos que uno de ellos permaneciera in situ, sobre una superficie importante", decía Ely a propósito de un cuadro cuya autoría es del pintor, según certificó la Sociedad Cézanne indica La Provence,

De acuerdo a The Art Newspaper están identificados nueve murales pintados sobre las paredes entre 1859 y 1869 en este espacio, como "Le Baigneur au rocher", los cuales "transferidos a telas" pasaron al Petit Palais y el Museo de Orsay de París, el Museo de Arte Chrysler de Norfolk (Estados Unidos) y el Museo Nakata de Onomichi, Japón, las cuales "figuran en el catálogo razonado de 1996 de John Rewald sobre las obras de Cézanne".

A su vez, sostienen, que este descubrimiento pone en tela de juicio el orden en que se cree fueron pintados los paneles del Gran Salón por Cézanne, lo cual obligará a revisar lo que se sabe hasta el momento. Para la ciudad es una gran oportunidad dado que Aix-en-Provence no conserva ningún cuadro "de su héroe local"..

"Aix-en-Provence está escribiendo la historia de su relación con el pintor. Es el emblema y el embajador de nuestra ciudad", indicaba por su parte en las redes sociales la alcaldesa de la ciudad Sophie Joissains.

Por su parte, desde la cuenta de la ciudad se informa que el sitio "será accesible al público durante la reapertura prevista en 2025 en el marco del gran año ´Cézanne 2025", en en cual exhibirán en Aix el famoso cuadro de Cézanne "Los jugadores de cartas", de su época madura, una celebración que incluirá una muestra en el museo Granet. (Télam)